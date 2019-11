Pronostici qualificazioni Europei 2020/ Scommesse e quote per le partite di oggi

Le qualificazioni agli Europei 2020 sono protagoniste in questi giorni come principale evento calcistico, di conseguenza anche gli appassionati di scommesse concentrano la loro attenzione sugli incontri che serviranno per emettere tutti i verdetti, dal momento che siamo ormai agli sgoccioli di questa fase. Facciamo dunque una panoramica dei pronostici qualificazioni Europei 2020 dando uno sguardo alle quote per alcune partite di spicco in programma oggi, sabato 16 novembre 2019. Tra le sfide di maggiore rilievo naturalmente vi segnaliamo quelle che avranno maggiore impatto sulla lotta per la qualificazione nei vari gironi in campo oggi: ci concentriamo dunque in sede di pronostici qualificazioni Europei 2020 sui match che potrebbero essere più interessanti nelle prossime ore.

PRONOSTICO RUSSIA BELGIO

Alle ore 18.00 si gioca il big-match del girone I: a dire il vero Russia e Belgio sono entrambe già qualificate, tuttavia in palio c’è il primato nel girone e tutto quello che ciò comporta in termini di ranking Uefa e ruolo da testa di serie nel sorteggio della fase finale degli Europei. Il Belgio finora vanta otto vittorie su otto, la Russia invece ha vinto sette partite, perdendo solamente all’andata appunto in Belgio. Il pronostico si annuncia apertissimo, classica partita da tripla, magari con un buon numero di gol dato che non dovrebbe esserci troppo tatticismo, con l’obiettivo principale già raggiunto.

PRONOSTICO IRLANDA DEL NORD OLANDA

Sfida delicatissima stasera a Belfast nel girone C: l’Olanda ha tre punti di vantaggio sull’Irlanda del Nord e potrebbe chiudere i conti, d’altro canto la Nazionale dell’Ulster ha la grande occasione di ritornare in corsa, a patto però di vincere perché il pareggio non sarebbe sufficiente. L’Olanda parte certamente favorita, sia per la qualità della rosa degli Orange sia perché avrà due risultati su tre a disposizione: l’Irlanda del Nord darà tutto, spinta dai suoi tifosi e sapendo che può solo vincere, potrebbe ‘saltare’ ma anche regalarci l’impresa a sorpresa.

PRONOSTICO CROAZIA SLOVACCHIA

Altra partita delicatissima in prima serata sarà quella fra Croazia e Slovacchia per il girone E: i croati hanno 4 punti in più e sono primi in classifica, ma sono anche all’ultima partita. Basta anche un pareggio per qualificarsi matematicamente, ma una sconfitta ribalterebbe clamorosamente tutto, perché poi martedì la Croazia sarà spettatrice. Il segno X tutto sommato potrebbe andare bene a entrambi, perché darebbe la qualificazione alla Croazia e metterebbe in una buona posizione la Slovacchia, che fra tre giorni giocherà in casa contro l’Azerbaigian. Favorita comunque la Croazia, per fattore campo e valore complessivo dei vice-campioni del Mondo: giocare per il pareggio potrebbe essere rischioso.



