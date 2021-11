Pronostici Qualificazioni mondiali 2022/ Quote e previsioni: oggi la Francia

PRONOSTICI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: LE SFIDE DI OGGI

Con oggi si chiude il penultimo turno per le qualificazioni ai mondiali 2022 per il continente europeo non vediamo l’ora di analizzare i pronostici, come le quote e le previsioni per le sfide in programma oggi sabato 13 novembre 2021. Il programma come è facile immaginare è ben ricco e la posta (benchè manchi ancora un turno) è chiaramente altissima: non per tutti gli incontri dunque sarà facile fissare un verdetto netto. Pure proviamoci e per le principali sfide in programma oggi, vediamo che cosa possono dirci i pronostici delle Qualificazioni Mondiali del 2022.

In copertina oggi avremo certo la Francia di Deschamps, che non dovrebbe avere oggi vita complicata contro il Kazakistan: occhio però anche al Belgio di Romelu Lukaku, che si gioca moltissimo questa sera contro l’Estonia, pure come leader del girone E della manifestazione. Tra le big ecco anche Galles e Olanda, che sognano il colpaccio in rispettivi gironi per ottenere un pass che vale il prossimo torneo in Qatar. Sarà dunque un sabato davvero di grandissimo calcio.

PRONOSTICO FRANCIA KAZAKISTAN

Per i pronostici delle qualificazioni ai mondiali del 2022 non esitiamo a concedere ai francesi il favore alla vittoria, come abbiamo già accennato. La differenza tra le due selezioni è evidente e pure giova ricordare anche il buon 2-0 imposto nel match di andata dello scorso marzo. Inoltre non scordiamo che con oggi i galletti potrebbero fare definitivamente loro il biglietto per i prossimi mondiali: i ragazzi di Deschamps daranno certo il massimo.

PRONOSTICO BELGIO ESTONIA

Dopo la delusione della Nations league, il Belgio è ponto a sbancare ne torneo di qualificazione ai mondiali 2022 e pur già oggi potrebbe avere la possibilità di chiudere la questione. La sfida con l’Estonia non preoccupa poi eccessivamente i Diavoli Rossi, a cui comunque è richiesta la massima attenzione, pure se favoriti: il 5-2 segnato all’andata è comunque di ottimo auspicio.

PRONOSTICO MONTENEGRO OLANDA

Per i pronostici delle qualificazioni ai mondiali del 2022 non esitiamo a dare il nostro favore all’Olanda, che pure si presenta oggi in campo avendo alle spalle un ottima striscia di risultati utili recuperati nella manifestazione. La squadra oranje pure è consapevole che non potrà abbassare la guardia, pur conto un rivale che ormai non ha più nulla da chiudere al torneo: il 4-0 dell’andata comunque rassicura tifosi e scommettitori.



