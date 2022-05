Pronostici Roma Feyenoord, finale Conference League/ Quote e previsioni, 25 maggio

PRONOSTICI ROMA FEYENOORD, SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici su Roma Feyenoord, finale di Conference League, attirano in maniera speciale la nostra attenzione oggi, mercoledì 25 maggio 2022, perché questa sera ci sarà la partita decisiva per assegnare il titolo di questa nuova competizione europea della Uefa di cui oggi si completerà la prima edizione. Roma Feyenoord è una occasione storica per i giallorossi, che non vincono trofei da 14 stagioni, non giocavano una finale europea da 31 anni e in bacheca hanno solo una Coppa delle Fiere ad inizio anni 60, quando questa competizione non era nemmeno gestita dalla Uefa e quindi non entra nell’albo d’oro delle Coppe europee “ufficiali”. La finale di Conference League Roma Feyenoord promette di regalarci grandi emozioni allo stadio Arena Kombetare della capitale albanese Tirana, sede di questa storica partita.

Quindi, sarà naturalmente al centro dell’attenzione pure degli appassionati di scommesse la finale di Conference League Roma Feyenoord nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Roma Feyenoord per la finale di Conference League in programma oggi, mercoledì 25 maggio 2022.

PRONOSTICI ROMA FEYENOORD, FINALE CONFERENCE LEAGUE

Dopo questa lunga premessa, andiamo a dire qualcosa in più circa i pronostici su Roma Feyenoord, finale di Conference League: i giallorossi di José Mourinho ci arrivano essendosi tolti un peso in campionato, perché la vittoria di Torino ha garantito la matematica certezza della qualificazione in Europa League per la prossima stagione a prescindere da come andranno le cose stasera. Dopo il trionfo-vendetta contro il Bodo/Glimt nei quarti e la bellissima affermazione contro il Leicester in semifinale, l’ultimo ostacolo saranno gli olandesi del Feyenoord, che invece in semifinale hanno eliminato l’Olympique Marsiglia.

L’agenzia di scommesse sportive Snai indica una vittoria dei giallorossi come l’ipotesi più probabile questa sera a Tirana e propone dunque il segno 1 (la Roma infatti formalmente giocherà in casa) a 2,35 volte la posta in palio, ma in una partita secca con in più il fascino di un trofeo europeo da assegnare è naturalmente impossibile sbilanciarsi troppo.











