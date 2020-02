Pronostici Sanremo 2020/ Classifica: vincitore Anastasio? Rita Pavone in fondo

Il Festival di Sanremo 2020 comincia oggi, ma i bookmakers hanno già cominciato a fornire i pronostici sul vincitore. Le prime quote si basano sulle opinioni di chi ha avuto modo di ascoltare le canzoni in gara, cioè i giornalisti, e i rumors della vigilia. A detta degli scommettitori sarà Anastasio a trionfare la 70esima edizione del Festival: Snai e Sisal lo danno a 4.50, Eurobet invece a 5.00. In chiave pronostici è stata già stilata una classifica virtuale che vede sul podio coloro che potrebbero essere i primi classificati della categoria Nuove Proposte: gli Eugenio in Via di Giogia dati a 2.75 da Snai ed Eurobet e Fasma, a 2.75 per Sisal. In fondo alla classifica invece c’è più bagarre: secondo Sisal, Eurobet e Snai l’esordio di Piero Pelù non sarà memorabile. Lo danno rispettivamente a 50.00, 51.00 e 50.00. Dovrebbe finire in fondo alla classifica con Riki, a 50.00 per Snai e Sisal, 51 Eurobet. Anche il ritorno di Rita Pavone al Festival di Sanremo non dovrebbe essere fortunato. I bookmakers la danno addirittura come ultima classifica: 50.00 Sisal, addirittura 75 Snai.

PRONOSTICI SANREMO 2020: FAVORITI E POSSIBILI SORPRESE

C’è poi Stanleybet.it che addirittura fornisce la quota per l’ultimo in classifica: Rita Pavone è favorita con 4.00. A seguire Piero Pelù, Riki, Le Vibrazioni e Paolo Jannacci a 6.50. Quest’ultimo dovrebbe essere in buona compagnia in fondo anche per gli altri bookmakers: Enrico Nigiotti, il duo Morgan & Bugo con Le Vibrazioni sono tutti e tre a 51 su Eurobet, che piazza all’ultimo posto anche Elettra Lamorghini. La giovane artista però per Sisal e Snai potrebbe riservare delle sorprese: per loro è a 33.00. Discorso simile per Junior Cally, il rapper delle polemiche. Sisal lo dà a 50.00, invece Eurobet e Snai sono più ottimisti e lo danno rispettivamente a 36 e 33. Altre sorprese potrebbero arrivare dalle cover storiche. In questo caso Alberto Urso, in coppia con Ornella Vanoni, è dato favorito in partenza a quota 7,00. Discorso invece più aperto tra i Giovani. Il rapper Fasma infatti è davanti a tutti a quota 3.00, ma Betaland ritiene che siano molto vicini Eugenio in Via Di Gioia e Matteo Faustini, rispettivamente a 3.25 e 3.50.

PRONOSTICI SANREMO 2020: LA CLASSIFICA SISAL

Gli esperti di Sisal Matchpoint hanno modificato alcuni pronostici e la relativa classifica, quindi le sorprese potrebbero non mancare. Pensiamo ad Alberto Urso, dato al secondo posto con 7.50, mentre al terzo posto gli outsider, i Pinguini Tattici Nucleari che hanno scalato ben otto posizioni, arrivando a conquistare il terzo posto a quota 9.00, alla pari con Elodie e la più nota Irene Grandi. Attenzione ad Achille Lauro, che nella prima classifica era secondo di un soffio, mentre ora è subito sotto il podio. In calo anche Francesco Gabbani, mentre Levante, Giordana Angi e Diodato vengono dati a 12. Scorrendo la classifica, si trova Rancore a 16.00, dietro il rapper Raphael Gualazzi a 20.00 e Marco Masini a 25.00. Veterani come Le Vibrazioni, Michele Zarrillo, Tosca hanno quota 33.00 come Enrico Nigiotti, Elettra Lamborghini, il duetto Morgan e Bugo e Junior Cally. In fondo Piero Pelù, Paolo Jannacci, Riki e Rita Pavone, la cui vittoria per ora pagherebbe addirittura 50 volte la posta. Per Sanremo 2020 si può scommettere comunque anche sugli ascolti tv: i bookmakers piazzano l’Over 49,5% di share a 1.65 contro il 2.10 dell’Under.



© RIPRODUZIONE RISERVATA