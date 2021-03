Pronostici Sanremo 2021 e quote/ Serata cover 4 marzo: Lo Stato Sociale favoriti

Questa sera, giovedì 4 marzo, va in onda su Rai 1 la terza serata del Festival di Sanremo 2021 dedicata alla canzone d’Autore. I 26 big in gara si esibiranno, da soli oppure insieme ad artisti ospiti, con alcuni grandi brani della musica italiana scelti da loro. Le esibizioni verranno votate dai musicisti e dai coristi componenti l’Orchestra del Festival. La votazione di questa terza serata è molto importante perché si andrà a sommare con i voti della Giuria Demoscopica delle prime due serate, e quindi influenzerà la classifica provvisoria e determinerà quella nuova. Al momento Ermal Meta è in testa alla classifica generale provvisoria. Al secondo posto Annalisa, al terzo Irama. A seguire, nell’ordine: Malika Ayane, Noemi, Fasma, Fedez-Michielin, Lo Stato Sociale, Willie Peyote, Francesco Renga, Arisa, Gaia, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Maneskin, Max Gazzé, Colapesce e Dimartino, ComaCose, Extraliscio, Madame, Gio Evan, Orietta Berti, Random, Bugo, Ghemon, Aiello. Secondo i bookmakers i grandi favoriti alla vittoria finale restano Francesca Michielin e Fedez (dati a 4.5 su Stai), mentre Annalisa è data a 6. Risalite le quotazioni de La rappresentante di lista a 8.

Pronostici Sanremo 2021 e classifica: vincitore serata cover

Ricordiamo che nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2021 verrà assegnato il Premio per la Miglior Interpretazione. Tra le esibizioni favorite c’è quella de Lo Stato Sociale che canterà “Non è per sempre” degli Afterhours con Sergio Rubini e i lavoratori dello spettacolo, a quota 6,00. Stessa proposta sulla lavagna di Betaland per Colapesce e Dimartino, che hanno deciso di cantare il capolavoro di Franco Battiato “Povera Patria”, senza duettare con alcun ospite. Grande attesa per il duetto dei Maneskin con Manuel Agnelli, che proporranno “Amandoti” dei CCCP di Giovanni Lindo Ferretti. Occhi puntati anche su La Rappresentante di Lista che con Donatella Rettore canterà “Splendido splendente”. Lo scorso anno il duo aveva incantato il teatro Ariston proprio durante la serata dedicata alle cover esibendosi con il rapper Rancore con “Luce”, di Elisa.



