Pronostici Sanremo 2022 e classifica/ Quote: vincitore Elisa o Mahmood e Blanco?

Impazzano i pronostici di Sanremo 2022 sul vincitore del Festival. I favoriti alla vittoria delle 72esima edizione della kermesse canora condotta da Amadeus c’è la coppia formata da Mahmood e Blanco. Prima della loro esibizione sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo il duo era quotato ad una media di 4.50 poi passata a 2.00 a conferma che sono tra i favoriti alla vittoria finale. Attenzione però che il duo è tallonato da Elisa che ha conquistato tutti con la sua esibizione sulle note di “O forse sei tu”. A 21 anni dalla sua prima ed unica partecipazione con “Luce (tramonti a nord) est, la cantante è quotata 4,50. Sicuramente nelle prossime ore la quotazione potrebbe abbassarsi di brutto visto che la cantautrice friulana è risultata prima nella classifica provvisoria generale.

Ma passiamo agli altri cantanti in gara del Festival di Sanremo 2022. Secondo il borsino Snai a tallonare i favoriti Elisa e Mahmood & Blanco ci sono: La Rappresentante di Lista a quota 7.50, Emma, Sangiovanni, Dargen D’Amico a quota 12.

Chi sarà il vincitore? Secondo i pronostici di Sanremo 2022…

I Pronostici di Sanremo 2022 sono da sempre uno degli argomenti più “hot” della settimana sanremese. Se il nome del vincitore della 72esima kermesse canora italiana è dato quasi per certo fra Elisa o il duo Mahmood & Blanco, le sorprese a Sanremo sono sempre dietro l’angolo e per questo motivo è importante dare sempre un’occhiata alle quote. Per il borsino della Snai a quota 16 c’è Irama come possibile vincitore di Sanremo, mentre tutti gli altri cantanti sono quotati davvero male. Quota 20 per Massimo Ranieri, Noemi, Rkomi e Gianni Morandi, mentre quota 25 per Michele Bravi.

Ancora più bassi: Ditonellapiaga e Rettore (33), Giovanni Truppi (33), Tananai (33), Le Vibrazioni (33) e Aka 7even. A chiudere la “classifica quotazioni Snai” ci sono: Iva Zanicchi (75) Giusy Ferreri (66), Yuman (66), Matteo Romano (50). Impossibile per le quotazioni Snai la vittoria di Ana Mena data a 100.

