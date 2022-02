Pronostici Sanremo 2022 e classifica/ Quote: vincitore? Favoriti Mahmood e Blanco

PRONOSTICI SANREMO 2022: PODIO GIÀ SCRITTO?

L’appuntamento con i pronostici Sanremo 2022 per il Festival è giunto al momento cruciale: nella tarda serata di oggi, sabato 5 febbraio 2022, si eleggerà il vincitore della settantaduesima edizione della kermesse canora più celebre d’Italia e i bookmakers sono sostanzialmente concordi nell’indicare un podio che sembra essere già consolidato e composto da Mahmood e Blanco, Gianni Morandi ed Elisa. Le quote Sisal per il successo del duo di “Brividi” sono letteralmente precipitate (1.44), mentre il ragazzo di Monghidoro, con “Apri tutte le porte”, ha scalzato Elisa dal secondo posto e un suo ipotetico successo sanremese paga 4.50. C’è poi, a stretto giro di posta, la cantante di “O forse sei tu” (5.00), unica quota rosa in grado di insidiare – perlomeno secondo le quote – i concorrenti sopra indicati.

Più defilati (ma attenzione al peso del televoto, che spesso in passato ha dimostrato di essere capace di rivoluzionare le graduatorie) Irama con “Ovunque sarai” (9.00) e Sangiovanni con “Farfalle” (12.00), gli unici due artisti, a detta di Sisal, in grado di nutrire concretamente speranze di podio. Netto è, infatti, il solco che li separa dagli altri big: Dargen D’Amico, Emma e La Rappresentante di Lista, in caso di vittoria, pagano 33 volte la posta scommessa, mentre un ipotetico primo posto di Achille Lauro, Fabrizio Moro, Massimo Ranieri o Michele Bravi è quotato 66.00.

FESTIVAL SANREMO 2022, PRONOSTICI PER LA FINALE: CHI RISCHIA IL “CUCCHIAIO DI LEGNO”?

Scorrendo ancora la classifica stilata dai bookmakers, con riferimento a Sisal, scopriamo che, nei pronostici Sanremo 2022, la vittoria del Festival da parte di Aka7even, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Giovanni Truppi, Matteo Romano, Noemi o Rkomi paga 100 volte la scommessa. La quota assegnata a Yuman è, invece, pari a 150.00. Seguono Highsnob e Hu (200.00), Iva Zanicchi (200.00), Le Vibrazioni (200.00), Ana Mena (300.00), Giusy Ferreri (300.00) e Tananai (300.00).

Proprio quest’ultimo, con il suo singolo “Sesso occasionale“, è il principale indiziato per il “cucchiaio di legno”, ovvero il platonico riconoscimento riservato a chi conquista l’ultimo posto in classifica generale. Tananai 25esimo paga 1.44 e a insidiarlo in tal senso sono “Duecentomila ore” di Ana Mena (4.00), “Miele” di Giusy Ferreri (5.00), “Ora e qui” di Yuman (6.00) e “Tantissimo” de Le Vibrazioni (7.50).

