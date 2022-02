Pronostici Sanremo 2022 e classifica/ Quote: vincitore? testa a testa Elisa e Mahmood/Blanco, Ana Mena ultima

PRONOSTICI SANREMO 2022: CHI SARÀ IL VINCITORE?

I pronostici Sanremo 2022 non riguardano soltanto il vincitore del Festival (come vi raccontavamo ieri, i favoriti in tal senso sono Elisa e Mahmood/Blanco), ma anche il fanalino di coda della kermesse canora. Chi si classificherà all’ultimo posto al termine della cinque giorni matuziana? Secondo il borsino Snai, la principale indiziata a rivestire tale ruolo è Ana Mena, la cui venticinquesima piazza è quotata appena a 2,50. Seguono, nell’ordine, Iva Zanicchi (3,50) Highsnob E Hu (3,50), Giusy Ferreri (5,50), Matteo Romano (7,50), Yuman (7,50), Tananai (7,50), Aka7even (10), Giovanni Truppi (12), Ditonellapiaga e Rettore (12), Le Vibrazioni (20), Michele Bravi (25), Rkomi (25), Fabrizio Moro (25), Achille Lauro (33), Irama (33), Gianni Morandi (33), Noemi (33).

Noemi: "Mahmood è un autore pazzesco"/ "La mia canzone l'ha scritta lui e..."

Proseguiamo con i pronostici Sanremo 2022, e analizziamo le quote più elevate indicano naturalmente gli artisti con minor probabilità di ultimo posto e, giocoforza, con maggiori chance di podio: si tratta di Dargen D’Amico (50), Sangiovanni (50), Massimo Ranieri (50), Emma (75), Mahmood e Blanco (100), Elisa (100) e La Rappresentante di Lista (100).

Ana Mena, caso di plagio a Sanremo 2022?/ “Suo brano è uguale ad Amandoti”

PRONOSTICI SANREMO 2022 E CLASSIFICA: LE CHANCE DI PREMIO DELLA CRITICA

Particolare attenzione viene poi dedicata ai pronostici Sanremo 2022 per l’assegnazione del premio della critica, disponibili sul sito Snai, che quota a 2,25 il successo di Giovanni Truppi, peraltro già vincitore del Premio Lunezia per il miglior testo in gara. Seri candidati alla conquista di questo riconoscimento sono anche La Rappresentante di Lista (3,50), Massimo Ranieri (4,50) e Mahmood e Blanco (4,50). Appena distanziati troviamo Elisa (7,50) e Dargen D’Amico (7,50), che potrebbero piazzare la zampata della campionessa o del debuttante.

Amadeus: "Fiorello stasera non ci sarà"/ "Checco Zalone farà ridere Sanremo"

Meno probabile, secondo Snai, la conquista del premio della critica da parte di Gianni Morandi (15), Emma (20), Ditonellapiaga e Rettore (20), Sangiovanni (33), Rkomi (33), Noemi (33), Le Vibrazioni (33), Irama (33), Fabrizio Moro (33), Achille Lauro (33), Yuman (50), Tananai (50), Michele Bravi (50), Matteo Romano (50), Iva Zanicchi (50), Highsnob E Hu (50), Aka7even (50) Giusy Ferreri (100) e Ana Mena (100). Insomma, in entrambe le graduatorie analizzate, la cantante spagnola appare sfavorita, ma ricordiamo che il palco dell’Ariston regala spesso e volentieri sorprese e le gerarchie possono rapidamente variare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA