Pronostici Sanremo 2022, quote e classifica quarta serata/ Achille Lauro favorito

PRONOSTICI SANREMO 2022: VINCITORE GIÀ INDIVIDUATO?

I pronostici Sanremo 2022 si concentrano quest’oggi sul vincitore della quarta serata del Festival, quella dedicata alle cover dei brani più celebri della storia della musica, italiana e non. L’appuntamento è fissato per la serata odierna e i bookmakers, come riporta il sito specializzato Agipronews, vanno tutti verso la stessa direzione: il grande favorito è Achille Lauro, che interpreterà “Sei bellissima” con Loredana Bertè. Il successo dell’artista capitolino in questa puntata speciale della kermesse canora vale 5 volte la scommessa, esattamente quanto la possibile conquista del primo posto da parte di Mahmood e Blanco (“Il cielo in una stanza”) e da Sangiovanni e Fiorella Mannoia (“A muso duro”).

Attenzione poi anche a Fabrizio Moro (quotato a 6), che porterà sul palco “Uomini soli”, brano con il quale i Pooh vinsero Sanremo nel 1990, e a Irama (7), che non solo sta incantando tutti con la sua “Ovunque sarai”, attualmente quarta in classifica generale, ma che nella serata delle cover si esibirà insieme a Gianluca Grignani con “La mia storia tra le dita”. Spazio poi a Elisa (7), che ha scelto “What a Feeling”, dalla celebre colonna sonora di “Flashdance”, a Tananai (8), che punta su Carrà e sulla sua “A far l’amore comincia tu”, e alla rivelazione Dargen D’Amico (8), che omaggerà Patty Pravo con “La bambola”.

PRONOSTICI SANREMO 2022 QUARTA SERATA: I “MENO FAVORITI”

Sempre secondo l’analisi dei bookmakers effettuata da Agipronews, i pronostici Sanremo 2022 tendono, per la serata delle cover, a vedere meno favoriti alla vittoria di puntata tutti gli altri artisti sin qui non nominati. Si parte da Ditonellapiaga e Rettore (“Nessuno mi può giudicare”, di Caterina Caselli), Aka7even con Arisa (“Cambiare”, di Alex Baroni), Massimo Ranieri con Nek (“Anna verrà”, di Pino Daniele) e Michele Bravi (“Io vorrei… Non vorrei… Ma se vuoi”, di Lucio Battisti) tutti quotati a 10.

Seguono poi a 12 Emma (“Baby One More Time” di Britney Spears, insieme alla sua direttrice d’orchestra Francesca Michielin), Noemi (che canterà “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, di Aretha Franklin) e Giovanni Truppi con Vinicio Capossela (“Nella mia ora di libertà”, di Fabrizio De Andrè). Valgono 15 volte la scommessa la vittoria de La Rappresentante di Lista (“Be my baby”, delle Ronettes), di Giusy Ferreri (“Io vivrò senza te”, di Lucio Battisti), i medley di Ana Mena (in duetto con Rocco Hunt), Gianni Morandi con Mousse T e Rkomi, così come il possibile successo di Yuman e Matteo Romano, che intoneranno “My Way” di Frank Sinatra e “Your Song” di Elton John (con Malika Ayane). Infine, in base ai pronostici Sanremo 2022, paga 18 volte l’importo scommesso il trionfo di Highsnob e Hu con “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco. Quota analoga per Iva Zanicchi (“Canzone”, di Milva), mentre Le Vibrazioni (“Live and Let Die”, di Paul McCartney) saranno il fanalino di coda della serata, perlomeno sulla carta (20).



