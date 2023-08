PRONOSTICI SERIE A/ 1^ giornata: previsioni e quote, tutto scontato a Frosinone? (19-20 agosto 2023)

PRONOSTICI SERIE A: FOCUS FROSINONE NAPOLI

Frosinone Napoli è un’altra partita del sabato che merita di essere presentata per i pronostici Serie A verso la prima giornata, curioso incrocio tra i laziali che sono una delle tre neopromosse e i campani che sono invece naturalmente i campioni d’Italia in carica. L’agenzia di scommesse Snai ritiene di conseguenza favoriti gli ospiti, nonostante il fattore campo avverso: il segno 2 è infatti quotato a 1,40 per il successo esterno del Napoli, mentre in caso di vittoria casalinga da parte del Frosinone ecco che la quotazione per il segno 1 è pari a 7,50.

L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello che è intermedio fra gli altri due, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 4,75. Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi questo pomeriggio alle ore 18.30 nella partita Frosinone Napoli, naturalmente presso lo stadio Benito Stirpe della città laziale, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 2,10, mentre in caso di Over si arriverebbe a quota 1,65. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 1,87, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 1,83 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA PRIMA GIORNATA

I pronostici Serie A tornano a farci compagnia per la prima volta nella nuova stagione, perché ci attendono le partite della prima giornata della Serie A 2023-2024, cioè l’inizio dell’avventura di un nuovo campionato, con il fascino ulteriore che sempre caratterizza il primo turno di una nuova stagione. Adesso quindi ci sono i dieci incontri del debutto nel massimo campionato al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie A, a partire dal tardo pomeriggio di oggi, dato che (come ormai da tradizione quando si gioca ad agosto) tutto si svolgerà in orari fra il tardissimo pomeriggio e la prima serata.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma nelle prossime ore, infatti oggi, sabato 19 agosto 2023, seguiremo quattro partite della prima giornata, poi ce ne saranno altrettante domani e due posticipi lunedì.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO INTER MONZA

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A sarà Inter Monza, uno stuzzicante derby lombardo che metterà alla prova l’Inter, reduce dalla finale nella scorsa Champions League, dalle vittorie di Coppa Italia e Supercoppa Italiana e da un terzo posto in campionato, ma anche da un’estate particolare in termini di calciomercato. L’esame sarà affascinante, perché di fronte ci sarà un Monza che nello scorso campionato aveva vinto a San Siro e che nel nuovo torneo è atteso alla conferma dopo l’eccellente debutto in Serie A.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Inter Monza di questa sera, naturalmente allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano, ci dicono che sono nettamente favoriti i padroni di casa nerazzurri, infatti il segno 1 per la vittoria dell’Inter è quotato a 1,38, mentre poi si sale a 5,00 sul segno X naturalmente in caso di pareggio oppure fino a ben 8,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Monza questo bell’anticipo a San Siro.











