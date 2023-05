PRONOSTICI SERIE A, 37^ GIORNATA/ Lo Spezia sogna la salvezza al Picco (27-28 maggio 2023)

PRONOSTICI SERIE A: FOCUS SPEZIA TORINO

Spezia Torino è naturalmente un’altra partita del sabato che merita di essere presentata per i pronostici Serie A verso la trentasettesima giornata, perché lo Spezia si gioca molto per la salvezza. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti per la vittoria i padroni di casa liguri, certamente più motivati: il segno 1 è infatti quotato a 2,35 per il successo casalingo dello Spezia, mentre in caso di vittoria esterna da parte del Torino ecco che la quotazione per il segno 2 è pari a 3,10. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello che è superiore agli altri due, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,30.

Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite della 36^ giornata

Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi questo pomeriggio alle ore 15.00 nella partita Spezia Torino, naturalmente presso lo stadio Alberto Picco della città ligure, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 1,65, mentre in caso di Over si arriverebbe a quota 2,10. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 1,83, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 1,87 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni 35^ giornata: che occasione per la Juventus!

SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Serie A ci fanno compagnia nuovamente perché ci attendono le partite della trentasettesima giornata della Serie A 2022-2023, cioè il diciottesimo turno del girone di ritorno e soprattutto penultima fatica di questo campionato, iniziato a dire il vero con l’anticipo di ieri sera mentre oggi ci saranno ben quattro incontri e domani le ultime cinque partite. Adesso quindi ci sono in totale nove incontri di questo ultimo turno dell’intenso e decisivo mese di maggio al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie A, a partire appunto da oggi pomeriggio.

Pronostici Serie A/ Previsioni e quote 34^ giornata: Lecce-Verona, rebus salvezza

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma nelle prossime ore, infatti oggi, sabato 27 maggio 2023, seguiremo addirittura quattro anticipi della trentasettesima giornata che naturalmente ci daranno molte indicazioni fondamentali e magari anche qualche verdetto.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO INTER ATALANTA

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A sarà Inter Atalanta, infatti il derby lombardo di prima serata sarà una partita fondamentale per la lotta per un posto nella prossima Champions League. L’Inter è ormai ad un passo da questo traguardo, anche se la sconfitta di domenica scorsa a Napoli impone ancora uno sforzo ai nerazzurri di Simone Inzaghi. La Dea di Gian Piero Gasperini è tornata in corsa con la vittoria contro il Verona, per i nerazzurri bergamaschi forse lo scenario più probabile è l’Europa League ma con un colpaccio a San Siro tutto potrebbe tornare clamorosamente in discussione.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Inter Atalanta di questa sera, naturalmente allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, ci dicono che potrebbero partire favoriti i padroni di casa nerazzurri milanesi, infatti il segno 1 per la vittoria dell’Inter è quotato a 1,85, mentre poi si sale a 3,80 sul segno X naturalmente in caso di pareggio e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse l’Atalanta questo bel derby lombardo a Milano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA