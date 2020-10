Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni per gli anticipi della 5^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: COME FINIRANNO LE PARTITE DI OGGI?

Torna sotto ai riflettori il primo campionato italiano ed è dunque arrivato il momento anche di considerare che cosa ci possono dire i pronostici di Serie A per le sfide che ci faranno compagnia in questa 5^ giornata, L’attesa per questi incontri è grande e già nella giornata di oggi, sabato 24 ottobre 2020, saranno tre anticipi di gran lusso a farci compagnia. Non perdiamo altro tempo dunque e andiamo a vedere che cosa potrebbero dirci i pronostici di Serie A fissati dalla nostra redazione per i primi anticipi della 5^ giornata del campionato 2020-21.

PRONOSTICO ATALANTA SAMPDORIA

Per il big match con cui apriamo questa sabato dedicato alla Serie A, il favore del pronostico non può che andare alla Dea, benchè questa sia di ritorno da un 4-1 subito contro il Napoli nel precedente turno. La squadra di Gasperini infatti è formazioni capace di rialzarsi subito e la Sampdoria di Ranieri potrebbe essere vittima eccellente. Pure la sfida non si annuncia facile: i liguri vantano un ottimo stato di forma in queste ultime battute della stagione.

PRONOSTICO GENOA INTER

Se sulla carta il pronostico parla apertamente dei nerazzurri, vediamo poi che la sfida al Marassi non è poi così decisa. Dopo tutti Maran ha finalmente riabbracciato parecchi dei giocatori che erano stati messi in isolamento nei giorni scorsi, mentre al contrario Conte ha visto allungarsi in maniera consistente la lista degli assenti annunciati. E’ un Inter coi cerotti quella che scenderà in campo al Marassi: chissà che non faccia fatica anche quest’oggi.

PRONOSTICO LAZIO BOLOGNA

Benchè il Bologna di Sinisa Mihajlovic è formino sempre ostica, pure oggi per i pronostici di Serie A, è ai biancocelesti che va il favore della vittoria, alla vigilia del fischio d’inizio. Pur consapevoli che per i capitolini non ia stato un avvio di stagione die migliori, pure ben sappiamo che Inzaghi e i suoi sono pronti a riscattarsi: lo abbiamo visto solo pochi giorni fa in Coppa, quando la Lazio ha brillantemente superato il Borussia Dortmund per 3-1. Servirà tenere alta la concentrazione e la tensione all’Olimpico.

