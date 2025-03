PRONOSTICI SERIE A: UNA NUOVA TORNATA DI FAVORITI E QUOTE

In un campionato nel quale la lotta scudetto potrebbe potenzialmente riguardare ancora ben cinque squadre pur essendo già marzo, i pronostici Serie A diventano sempre più interessanti man mano che ci si avvicina alle giornate decisive. La logica dice che questo potrebbe essere un turno favorevole all’Inter, mentre il match più delicato potrebbe essere Juventus Atalanta, ma prima concentriamoci su due squadre che – fatte le debite proporzioni – devono risalire la corrente per aprire i pronostici Serie A oggi, sabato 8 marzo 2025.

PRONOSTICI SERIE A: FOCUS LECCE MILAN

Lecce Milan è una partita delicata per entrambe le parti e si prende quindi la ribalta per i pronostici Serie A. I pugliesi arrivano da due sconfitte consecutive e non segnano da quattro giornate, considerando anche due pareggi per 0-0, per cui la posizione del club allenato dall’ex Marco Giampaolo è tornata a rischio in ottica salvezza. Servirebbe una svolta contro il Milan che perde da tre giornate consecutive, ma che proprio per questo non può continuare a scivolare sempre più lontano dalle posizioni che contano.

In un momento quindi difficile su entrambi i fronti, la maggiore qualità del Milan potrebbe comunque fare la differenza, anche se nelle ultime uscite si è vista poco. L’agenzia Snai vede il Diavolo vincitore allo stadio di Via del Mare e quota il segno 2 a 1,70, mentre poi si sale a 3,75 per il segno X in caso di pareggio, infine i pronostici Serie A su Lecce Milan si chiuderanno naturalmente con l’ipotesi di un successo casalingo dei pugliesi, che sarebbe proposto a 4,60 sempre da Snai.