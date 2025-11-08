Pronostici Serie A: le quote e le previsioni sulle partite dell'undicesima giornata, sabato 8 e domenica 9 novembre.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DELL’11^ GIORNATA

Con i pronostici Serie A è il momento di fare un excursus su quote e previsioni per le partite che nel fine settimana si giocano per l’undicesima giornata, un turno molto ricco con alcune sfide di cartello. In generale, cosa si potrebbe pronosticare circa il turno di sabato 8 e domenica 9 novembre? Andiamo a vedere.

Il Napoli per esempio non è riuscito a segnare nelle ultime due partite, contro il Como e l’Eintracht Francoforte, è stato salvato due volte da Vanja Milinkovic-Savic e in questo momento gli infortuni stanno presentando il conto: a Bologna sarà durissima, ma forse i felsinei attaccando gli avversari potrebbero creare spazi utili ai partenopei.

Abbiamo poi un Milan che a differenza delle altre big, e questo è un grande tema dall’inizio della stagione, non ha giocato le coppe europee: forte della vittoria contro la Roma, Massimiliano Allegri si presenta a Parma con fiducia, certezze in più riguardo i singoli e un primo posto da andare a riconquistare, nella consapevolezza di potersi giocare lo scudetto.

Questi ovviamente sono solo un paio di temi riguardanti l’undicesima giornata, per uno sguardo più approfondito sui pronostici Serie A andiamo ora a prendere in esame due partite nello specifico, facendoci aiutare nelle nostre previsioni dalle quote che sono state emesse dai bookmaker.

PRONOSTICI SERIE A: JUVENTUS TORINO

Naturalmente Juventus Torino non può non essere presa in considerazione nei pronostici Serie A, è il primo derby della Mole per Luciano Spalletti che ha già dato una brillantezza diversa ai bianconeri, anche se purtroppo in Champions League una buona e concreta prestazione non ha dato luogo a una vittoria complicando le cose, ma ora si può entrare nel giro dello scudetto contro i granata che, attenzione, nei derby tirano sempre fuori qualcosa in più e sono comunque in un buon momento generale, visto che l’ultima sconfitta è quella del 29 settembre sul campo del Parma.

Potevamo aspettarci che i bookmaker considerassero la Juventus favorita, e infatti è così: scopriamo che il segno 1 per la vittoria della Vecchia Signora, secondo la Snai, vi consentirebbe di guadagnare una somma che equivale a 1,50 volte quanto investito, mentre il segno 2 che regola il successo del Torino porta in dote una vincita corrispondente a 6,75 volte la posta in palio, dunque la differenza è evidente. Infine l’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, con questa agenzia ha un valore ammontante a 4,10 volte la cifra che avrete pensato di mettere sul piatto.

PRONOSTICI SERIE A: BOLOGNA NAPOLI

Abbiamo citato Bologna Napoli e quindi analizziamo anche questa bella sfida al Dall’Ara con i pronostici Serie A; perché troviamo una squadra felsinea che in campionato ha perso solo due volte, contro Roma e Milan in trasferta e un’imbattibilità che dura dal 14 settembre, dunque una squadra solidissima che anche oggi si gioca l’Europa e può mettere in difficoltà un Napoli decimato dalle assenze e stanco in alcuni singoli, con Antonio Conte che non riesce a trovare la quadratura del cerchio e rischia di perdere il primo posto in classifica, per quel che può contare in questo momento.

È una partita che i bookmaker individuano come equilibrata, anche se con un leggero vantaggio per gli ospiti: la vittoria del Napoli è identificata dal segno 2 e secondo la Snai prevede una quota pari a 2,55 volte la somma messa sul tavolo, leggermente più alto il valore che accompagna il segno 1 per l’affermazione del Bologna perché in questo caso si parla di 2,90 volte la giocata su questo match, infine l’ipotesi del pareggio, regolata ovviamente dal segno X, porta in dote in questo caso una vincita corrispondente a 3,05 volte la posta in palio.