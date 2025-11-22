Pronostici Serie A: le quote e le previsioni sulle partite della 12^ giornata, il campionato torna dopo la sosta per le nazionali.

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE DOPO LA SOSTA!

Eccoci al grande ritorno dei pronostici Serie A, la sosta per gli impegni delle nazionali si è esaurita e sappiamo che l’Italia dovrà disputare il playoff delle qualificazioni Mondiali per la terza volta consecutiva, intanto però torna il campionato che ci farà compagnia con le partite della 12^ giornata.

Avevamo lasciato la nostra Serie A con Roma e Inter in testa alla classifica, il grande sogno giallorosso con Gian Piero Gasperini che sta facendo benissimo e Cristian Chivu riuscito a ridare linfa a una squadra nerazzurra che aveva chiuso con il segno negativo la passata stagione, ma è ancora lì a giocarsela.

Avevamo poi assistito all’esordio di Luciano Spalletti come allenatore della Juventus, subito vittoria ma poi pareggio nel derby, e a un Napoli che anche a causa degli infortuni sta perdendo terreno e calando, Antonio Conte ha manifestato nervosismo e intanto ha perso in casa di un Bologna lanciatissimo.

In coda la vittoria del Pisa attesa 34 anni, una Fiorentina che si è affidata a Paolo Vanoli per evitare l’incubo della retrocessione e un Lecce che sembra poter fare passi avanti; adesso con i pronostici Serie A vediamo le ipotesi su alcune delle partite più interessanti della 12^ giornata, con le quali provare a fare il punto della situazione.

PRONOSTICI SERIE A: FIORENTINA JUVENTUS

Quale miglior modo per i viola di prendersi la prima vittoria in campionato che battere la rivale di sempre? Ecco Fiorentina Juventus per i pronostici Serie A, che davvero potrebbe sorridere alla squadra di casa che in questo modo avrebbe benzina extra da mettere nel motore per la corsa alla salvezza, la Juventus di Spalletti ha certamente dato qualche segnale di ripresa ma è ancora una squadra che deve pienamente guarire, anche perché in questa sosta l’allenatore toscano ha dovuto lavorare con un gruppo ridotto e dunque potrebbe non aver ancora trovato la giusta quadratura del cerchio.

La Snai quasi inevitabilmente concede il favore del pronostico alla Juventus ma attenzione alle sorprese; comunque il segno 2 per la vittoria dei bianconeri ha un valore equivalente a 1,95 volte quanto investito sulla partita, per contro il successo della Fiorentina regolato dal segno 1 vi permetterebbe di guadagnare una somma che ammonta a 3,75 volte la giocata, infine ecco l’eventualità del pareggio all’Artemio Franchi, puntando sul segno X e azzeccando l’esito del match andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3,40 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.

PRONOSTICI SERIE A: INTER MILAN

Non potevamo che parlare di Inter Milan all’interno dei pronostici Serie A, il derby della Madonnina arriva in un momento nel quale entrambe le squadre hanno tutto per giocarsi lo scudetto anche se i rossoneri hanno leggermente rallentato la marcia, prima della pausa il pareggio di Parma ha dato anche qualche segnale di calo sul piano del gioco ma Massimiliano Allegri aspetta di ritrovare il gruppo a pieno organico, avendo già mostrato di poter stare in alta classifica. Dell’Inter abbiamo già detto e, al netto della narrativa “esagerata”, occhio a Francesco Pio Esposito che da qui a maggio potrebbe essere l’arma in più.

Intanto, cosa ci dicono le quote della Snai sul derby? Sono i nerazzurri a essere favoriti e non di poco, infatti c’è differenza tra il valore sul segno 1 per la loro vittoria, ovvero 1,83 volte quanto messo sul tavolo, e il segno 2 che identifica il successo rossonero e vi permetterebbe di intascare una vincita che corrisponde a 4,25 volte la vostra giocata; per l’eventualità del pareggio naturalmente dovrete puntare sul segno X, se le due squadre dovessero dividersi la posta in palio voi ne ricavereste una somma che con questo bookmaker equivale a 3,55 volte l’importo che avrete scelto di investire.