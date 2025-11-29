Pronostici Serie A: le quote e le previsioni sulle partite della 13^ giornata, in campo sabato 29 e domenica 30 novembre.

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 13^ GIORNATA

Come sempre anche i pronostici Serie A animano lo spazio dedicato al massimo campionato di calcio, e allora possiamo già dire che sabato 29 novembre prosegue il programma della 13^ giornata che è stata inaugurata dall’anticipo del Sinigaglia, e che prosegue in un clima di incertezza nella sua classifica.

Già oggi in particolare abbiamo in programma quattro partite molto stuzzicanti; ce n’è una a Marassi che riguarda la corsa alla salvezza con punti pesantissimi in palio, ma poi troviamo in campo anche due big che vanno a caccia rispettivamente di riscatto (Juventus) e conferma (Milan) per le ambizioni di scudetto.

Scopriremo tutto tra poco; con i pronostici Serie A proveremo allora a individuare cosa possa succedere sui vari campi, individuando alcune delle partite più interessanti di questa 13^ giornata e come sempre con l’aiuto dei bookmaker che hanno fornito le quote, che sono sempre in aggiornamento.

Iniziamo il nostro viaggio, dovendo dire che anche domenica si giocherà un big match che potrebbe modificare ulteriormente una lotta al tricolore davvero aperta e al “ribasso” per quanto riguarda i punti conquistati, vediamo allora di mettere un po’ di ordine all’interno dei pronostici Serie A.

PRONOSTICI SERIE A: MILAN LAZIO

Possiamo partire da Milan Lazio nella nostra analisi sui pronostici Serie A: i rossoneri hanno vinto un altro scontro al vertice proseguendo la loro ottima tradizione recente nei derby, Massimiliano Allegri sta realmente indicando la via che porta allo scudetto e dunque ci sono tante speranze nell’andare a prendersi tre punti anche contro la Lazio, perché Maurizio Sarri battendo il Lecce si è tenuto in corsa per la Conference League e sta trovando qualche certezza in più, ma deve ancora fare i conti con un passo in trasferta che non è ottimo come quello all’Olimpico.

Lo sanno bene anche i bookmaker, che infatti assegnano al Milan il chiaro favore nei pronostici: abbiamo il segno 1 per la vittoria del Diavolo che vi permetterebbe di guadagnare una somma che equivale a 1,55 volte quanto avrete pensato di mettere sul piatto, per contro il successo biancoceleste che viene regolato dal segno 2 porta in dote una vincita che corrisponde a 5,50 volte la vostra giocata, e infine il segno X sul quale puntare per il pareggio ha un valore che con questa agenzia ammonta a 4,00 volte l’importo che sarà stato investito.

PRONOSTICI SERIE A: ROMA NAPOLI

Non poteva che essere Roma Napoli l’altra partita di cui parlare con i pronostici Serie A: il derby del Sud tra due big del nostro calcio, con i giallorossi che vincendo a Cremona si sono presi il primo posto solitario e sognano davvero di mettere le mani su uno scudetto che manca dal 2001, mentre i partenopei hanno battuto l’Atalanta e forse si sono lasciati alle spalle un periodo davvero complicato, anche grazie a quelle seconde linee che Antonio Conte non aveva troppo considerato fino a questo momento e che invece, nell’emergenza infortuni, potrebbero realmente risultare decisive. Chi è favorito secondo i bookmaker?

La Snai indica la Roma, ma in un contesto di grande equilibrio: non c’è infatti troppa differenza tra il segno 1 per la vittoria giallorossa, che vale 2,50 volte quanto investito, e il segno 2 che identifica l’affermazione del Napoli, grazie alla quale andreste a incassare una vincita corrispondente a 3,10 volte la vostra giocata. Nel mezzo si piazza l’eventualità del pareggio, che è sempre regolata dal segno X: nell’ipotesi di un punto a testa, la somma che andreste a intascare equivarrebbe a 2,85 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo per questa partita.