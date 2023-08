PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote 2^ giornata: tutto scontato a San Siro? (26-27 agosto 2023)

PRONOSTICI SERIE A: MILAN TORINO

Parlando ancora dei pronostici di Serie A per le partite del sabato, concentriamoci su Milan Torino: ottimo l’esordio dei rossoneri, profondamente rinnovati e capaci di vincere 2-0 sul sempre insidioso campo del Bologna. C’è stato anche il primo gol per Christian Pulisic, e l’ennesima ottima prova di Tijjani Reijnders; a dire il vero ha giocato bene anche il Torino, ma alla Sardegna Arena la squadra granata ha sprecato troppo e così è arrivato un pareggio a reti bianche che lascia un po’ di amaro in bocca a Ivan Juric, uno che spesso non è del tutto soddisfatto nemmeno quando vince.

Serie A, classifica marcatori 38^ giornata/ Capocannoniere Osimhen: il titolo è deciso! (3-4 giugno 2023)

Per i pronostici di Serie A stabiliti dalla Snai il Milan è chiaramente favorito per questa partita: il segno 1 che identifica la sua vittoria vi farebbe guadagnare 1,55 volte quello che avrete pensato di investire, con il segno X per il pareggio il vostro guadagno corrisponderebbe a 4,00 volte l’importo della vostra giocata mentre il segno 2, sul quale chiaramente dovrete puntare per l’affermazione del Torino, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 6,25 volte quanto messo sul piatto per la partita di San Siro. (agg. di Claudio Franceschini)

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Osimhen, +3 su Lautaro (37^ giornata)

LE QUOTE SULLA SECONDA GIORNATA

È ancora tempo di parlare di pronostici di Serie A con le partite della seconda giornata: possiamo subito dire che, come da consuetudine all’inizio del campionato, questo turno è organizzato su base serale e il calendario delle partite ricalca quello che abbiamo visto settimana scorsa. Di conseguenza, quattro gare andranno in scena oggi, sabato 26 agosto, in due diverse fasce orarie; avremo la stessa scansione la domenica, e così anche il lunedì quando la seconda giornata si concluderà con i due posticipi.

Nei pronostici di Serie A andiamo ovviamente a caccia dell’esito di queste partite: come sempre ci faremo aiutare dalle quote che sono state emesse dai bookmaker ufficiali, ricordando che i valori oscillano continuamente venendo determinati dalle giocate in arrivo e che, ovviamente, avendo giocato una sola giornata (e con il calciomercato è ancora aperto) è difficile ipotizzare realmente come potrebbero andare le cose in campo. Iniziamo quindi un altro viaggio attraverso i pronostici di Serie A, e andiamo ad analizzare le singole partite provando a ragionare sui rapporti di forza sul terreno di gioco.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Osimhen, ma Lautaro Martinez…

PRONOSTICI SERIE A: FROSINONE ATALANTA

Per i pronostici di Serie A iniziamo da Frosinone Atalanta. I ciociari, alla terza avventura nel massimo campionato, si sono illusi passando in vantaggio contro il Napoli ma poi sono stati rimontati e battuti, hanno fatto qualcosa di buono ma chiaramente la loro salvezza resta tutta da costruire. L’Atalanta invece non è incappata nell’insidia Sassuolo: un convincente 2-0 per la squadra di Gian Piero Gasperini, che ora dovrà dimostrare di poter restare nel gruppetto delle migliori e giocarsi eventualmente il ritorno in Champions League.

L’agenzia Snai che ha tracciato i pronostici di Serie A dà ovviamente ragione alla Dea: il segno 1 per la vittoria del Frosinone ha infatti un valore più alto (4,50) rispetto alla vincita che vi spetterebbe avendo giocato il segno 2 per il successo dell’Atalanta, ovvero 1,75 volte la posta sul piatto. Abbiamo poi naturalmente l’opzione del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X: in questo caso il vostro guadagno con questo bookmaker sarebbe corrispondente a 3,90 volte l’importo che avrete scelto di investire sulla partita del Benito Stirpe.

PRONOSTICI SERIE A: MONZA EMPOLI

Ecco anche Monza Empoli pe i pronostici di Serie A: partita intrigante tra due squadre che l’anno scorso si sono agevolmente salvate, ma che ora hanno aperto con una sconfitta. Di diverso tenore, però: quella del Monza si poteva attendere perché i brianzoli hanno esordito a San Siro contro l’Inter, certo nello scorso campionato avevano vinto ma eravamo oltre metà stagione e il contesto era diverso. L’Empoli invece aveva una bella occasione per aprire bene contro il Verona, ma si è fatto sorprendere al Castellani: ora dunque ci sarà voglia di riscatto per entrambe.

Il Monza è favorito dai pronostici di Serie A dell’agenzia Snai, e non di poco: il segno 1 per la sua vittoria ha un valore pari a 1,90 volte la somma messa sul tavolo, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna dell’Empoli vi permetterebbe di guadagnare una cifra che equivale a 4,00 volte l’importo investito. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker vi farebbe intascare un importo corrispondente a 3,60 volte quella che sarà stata la vostra giocata sul match.











© RIPRODUZIONE RISERVATA