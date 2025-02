PRONOSTICI SERIE A: MOLTI CERCANO IL RISCATTO

Nei pronostici Serie A emerge in modo chiaro il fatto che molte squadre cercheranno il riscatto in questa ventiseiesima giornata. La settimana europea ci ha riservato più di una delusione, quindi ci sono big che d’ora in poi cureranno ancora di più il campionato che diventerà determinante per rendere positivo il giudizio a fine stagione, ma anche nella corsa scudetto c’è qualcosa da rivedere, se si pensa che Napoli e Inter hanno entrambe raccolto solamente 3 punti nelle ultime tre giornate. Un quadro quindi a dir poco intrigante per esaminare quote e favoriti nei tradizionali pronostici Serie A.

PRONOSTICI SERIE A: FOCUS TORINO MILAN

A proposito di delusioni, sembra quasi inevitabile parlare di Torino Milan per i pronostici Serie A, perché l’eliminazione dalla Champions League ha fatto molto male ai rossoneri, che avevano indirizzato la partita contro il Feyenoord nel miglior modo possibile e invece poi si sono fatti del male da soli. Adesso diventa ancora più fondamentale la risalita in campionato: tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate sono un buon segnale, ma per arrivare nelle prime quattro a fine stagione servirà di più.

Il Torino invece a inizio stagione si era illuso di poter essere la rivelazione, poi però è scivolato nell’anonimato, come dimostra una sola vittoria nelle ultime nove giornate. C’è da riscattare la beffarda sconfitta di Bologna, magari approfittando di un Milan a sua volta deluso e anche più stanco. La missione tutto sommato potrebbe non essere impossibile: Snai quota il segno 1 a 3,70 e il pareggio a 3,30, anche se partono comunque favoriti gli ospiti rossoneri, con il segno 2 infatti indicato a quota 2,00.