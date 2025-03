PRONOSTICI SERIE A: UDINESE PARMA

Con i pronostici Serie A bisogna anche parlare della partita meno “nobile” del sabato, che però è importante: in Udinese Parma infatti potremo scoprire se gli ottimi friulani possano davvero ambire ad un posto nella prossima Conference League, il distacco dal settimo posto attualmente non è troppo ampio e il trend è positivo, oggi tra l’altro l’Udinese parte favorita come stiamo per vedere ma non deve sottovalutare il Parma, che ha salutato l’esordio di Cristian Chivu, arrivato a sostituire Fabio Pecchia, con una vittoria contro un Bologna lanciato per una qualificazione in Europa League, e dunque potrebbe essere in ripresa.

DIRETTA/ Fiorentina Lecce (risultato finale 1-0): Beltran sbaglia dal dischetto! (Serie A, 28 febbraio 2025)

Ad ogni modo le quote fornite dalla Snai ci dicono chiaramente di come l’ipotesi più plausibile oggi sia quella della vittoria casalinga, infatti il segno 1 per la vittoria dell’Udinese ha un valore che ammonta a 1,75 volte la giocata mentre il segno 2 che regola il successo del Parma vi farebbe guadagnare 4,65 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Anche il segno X, sul quale puntare per il pareggio, ha una quota abbastanza alta: qui infatti stiamo parlando di 3,55 volte l’importo investito sulla partita del Bluenergy Stadium. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Inter Genoa (risultato finale 1-0): Lautaro porta il +3! (Serie A, 22 febbraio 2025)

NAPOLI INTER TUTTA DA VIVERE!

I pronostici Serie A fanno tappa nella 27^ giornata, e possiamo già dire che sabato 1 marzo sia una sorta di appuntamento campale: si gioca infatti Napoli Inter, ma prima ancora avremo Atalanta Venezia e queste due partite potrebbero essere più che determinanti nella corsa allo scudetto. Naturalmente, molto dipenderà dall’esito del Diego Armando Maradona, una sfida alla quale il Napoli ha sperato di arrivare con il primo posto in classifica e che invece vivrà da inseguitore, perché la sconfitta di Como ha certificato il periodo di flessione da parte della banda di Antonio Conte ed è infine arrivato il sorpasso da parte dell’Inter, che adesso ha un punto di vantaggio.

DIRETTA/ Torino Milan (risultato finale 2-1): la decide Gineitis! (Serie A, 22 febbraio 2025)

Tuttavia l’Atalanta ci crede, eccome se ci crede: anche la Dea, come i partenopei, da qui in avanti giocherà solo in campionato e questo, per una squadra che ha sempre puntato tutto sulla condizione atletica e fisica, potrebbe essere decisivo per colmare il gap che è soltanto di tre punti nei confronti dell’Inter, dunque bisogna prestare attenzione a un’Atalanta che del resto era sempre stata considerata in lotta, ma che ad un certo punto si era staccata. Con i pronostici Serie A bisogna dunque partire da queste due partite, vediamo cosa indicano le quote che sono state emesse dai bookmaker.

PRONOSTICI SERIE A: ATALANTA VENEZIA

Naturalmente Atalanta Venezia non è una partita che nello scenario dei pronostici Serie A abbia la “portata” del big match del Maradona: troppa la differenza tra le due squadre, basti pensare che il Venezia è penultimo in classifica e deve recuperare 6 punti per arrivare alla salvezza, la retrocessione è dietro l’angolo anche perché a gennaio la rosa ha perso pezzi pregiati tra cui il bomber Pohjanpalo. Il match ha invece portata enorme per l’Atalanta, o almeno può averlo, per quello che abbiamo detto: vietato sbagliare e poi si vedrà cosa succederà al Maradona, ma ovviamente Gian Piero Gasperini ci crede eccome.

Intanto l’agenzia Snai ovviamente conferma quanto detto: il segno 1 per la vittoria dell’Atalanta vi farebbe guadagnare 1,20 volte quanto messo sul piatto, il segno 2 che regola il successo del Venezia porta in dote una somma che addirittura corrisponde a 12,00 volte la giocata, dunque possiamo dire che i tre punti della Dea valgono dieci volte meno rispetto alla possibilità che li ottengano i lagunari. Abbiamo poi l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita che equivale a 6,50 volte l’importo che avrete pensato di investire.

PRONOSTICI SERIE A: NAPOLI INTER

Eccoci dunque a Napoli Inter, partita di cartello e leggermente decisiva per lo scudetto: magari non sarà così, ma è chiaro che si tratti di uno snodo che tutti attendevano. Nessuna delle due ci arriva benissimo, bisogna dirlo, ma chiaramente fa più “rumore” il fatto che il Napoli abbia fatto tre punti nelle ultime quattro partite, senza vincere, acuendo così i malumori per un calciomercato invernale non all’altezza della possibilità di scudetto. L’Inter se non altro ha operato il sorpasso, ma attenzione: come si è visto anche contro la Juventus i nerazzurri hanno più di un problema nelle sfide con le big, e hanno perso malamente anche a Firenze. Insomma: possono pagare qualcosa in termini di concentrazione e questo potrebbe essere determinante.

Cosa dicono le quote della Snai per questa partita? Inter favorita: abbiamo un valore pari a 2,45 volte la giocata sul segno 2 che identifica la sua vittoria, per contro il segno 1 sul quale puntare per il successo del Napoli vi garantirebbe un guadagno da 3,10 volte l’importo messo sul tavolo. Infine il segno X, che naturalmente regola l’eventualità del pareggio: qui la quota che è stata prevista dal bookmaker corrisponde a 2,95 quella che è la posta in palio.