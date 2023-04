Pronostici Serie A/ Quote e previsioni 28^ giornata: tutto scontato allo Stadium?

PRONOSTICI SERIE A: JUVENTUS VERONA

Analizziamo ora Juventus Verona con i pronostici di Serie A. La Juventus scoprirà presto se le verranno restituiti i 15 punti in classifica, a quel punto sarebbe seconda mentre con la penalizzazione in atto è settima a 4 punti dalla possibilità di giocare l’Europa League. La vittoria di San Siro contro l’Inter ha fatto molto bene, il Verona invece dopo una bella serie utile ha perso la bussola e resta a -5 dalla salvezza, operazione che rimane complicata ma che tutto sommato, vedendo il passo con cui viaggia lo Spezia e qualche precedente recente, non è impossibile.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Alex Marquez in pole position, tris Ducati! GP Argentina

L’agenzia Snai ha tracciato i pronostici di Serie A dicendoci dei bianconeri chiaramente favoriti: è di 1,42 volte la giocata il valore che il bookmaker ha posto sul segno 1, quello appunto che identifica l’ipotesi della vittoria della Juventus. Il segno X che regola l’eventualità del pareggio vi farebbe guadagnare un importo pari a 4,25 volte quanto messo sul tavolo, infine con il segno 2 per l’affermazione esterna del Verona la vincita che andreste a ricavare sarebbe equivalente a 8,75 volte la cifra che avrete pensato di investire su questa partita dell’Allianz Stadium. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MOTOGP/ Gp Argentina 2023 video streaming: un altro Márquez in pole position!

INTER FIORENTINA

Per i pronostici di Serie A andiamo a parlare anche di Inter Fiorentina. Tra le due squadre ci sono 13 punti di differenza in classifica, ma il momento migliore è quello dei viola che sembrano finalmente esprimere il loro potenziale; viceversa l’Inter arriva da due sconfitte e ha perso in casa contro la Juventus, mettendo a rischio la qualificazione a una Champions League di cui giocherà presto, comunque, i quarti di finale (stesso livello cui la Fiorentina è arrivata in Conference League, competizione che può concretamente sperare di vincere).

I pronostici di Serie A indicano nella formazione nerazzurra quella favorita per la vittoria: il segno 1 che regola tale ipotesi vi farebbe guadagnare 1,70 volte quanto messo sul tavolo, per contro invece il segno 2 che regola l’eventualità del successo della Fiorentina porta in dote una vincita che equivale a 4,75 volte l’ammontare della vostra giocata. Infine il segno X, sul quale dovrete puntare per l’ipotesi del pareggio, con il bookmaker Snai che stiamo analizzando ha un valore che corrisponde a 3,90 volte l’importo che avrete scelto di investire su questa partita che si gioca a San Siro. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Formula 1/ Qualifiche: pole position a Verstappen, Ferrari flop! GP Australia

LE QUOTE PER LA 28^ GIORNATA

Dopo la sosta per le nazionali, anche i pronostici di Serie A tornano a farci compagnia: sabato 1 aprile inizia la 28^ giornata (nona di ritorno), le partite cui assisteremo saranno ovviamente 10 e verranno spalmate su tre giorni, con il lunedì che tornerà a ospitarne due e dunque una domenica in cui i match saranno cinque. Vedremo cosa succederà sui campi, ma intanto con i pronostici di Serie A dobbiamo valutare sulla carta in che modo potrebbero andare queste partite; come sempre prenderemo in esame quelle che consideriamo più importanti e ci faremo aiutare dalle quote emesse dall’agenzia Snai.

Ricordiamo anche che eravamo arrivati alla pausa di marzo con il Napoli ormai avviato verso un meritatissimo scudetto; la Cremonese sostanzialmente condannata alla retrocessione (così pare anche la Sampdoria) e una corsa alla Champions League e alle posizioni europee che invece sta diventando sempre più incredibile. Tutto questo potrebbe essere condizionato dall’esito del ricorso della Juventus sulle plusvalenze e da eventuali altre sanzioni; adesso però noi parliamo dei pronostici di Serie A, e dunque andiamo subito ad analizzare alcune delle gare che compongono questa 28^ giornata di campionato.

PRONOSTICI SERIE A: CREMONESE ATALANTA

Iniziamo allora da Cremonese Atalanta con i pronostici di Serie A. Un derby allo Zini che mancava da parecchio tempo, e che appare scontato: dopo aver battuto la Roma, la Cremonese non è più riuscita a vincere in campionato e dunque sembra davvero avere entrambi i piedi in Serie B, considerando che per salvarsi deve recuperare 11 punti allo Spezia (in 11 turni). L’Atalanta ha avuto una flessione importante e preoccupante nel girone di ritorno, ma prima della sosta è tornata a vincere: deve tenere a bada la Juventus che nonostante la forte penalizzazione ha solo 4 punti di ritardo, ma spera concretamente anche di qualificarsi in Champions League.

I pronostici di Serie A per questa partita ci dicono ovviamente che la Dea parte favorita: il segno 2 che identifica la possibilità della vittoria dell’Atalanta vi farebbe guadagnare 1,65 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto, mentre il segno 1 che regola il successo della Cremonese porta in dote una vincita che ammonta a 5,00 volte la vostra giocata. Infine abbiamo il segno X, sul quale dovrete puntare per il pareggio: in questo caso il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 4,00 volte l’importo investito sulla partita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA