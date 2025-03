PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLA 29^ GIORNATA

Con i pronostici Serie A siamo arrivati all’analisi della 29^ giornata, altro turno campale perché ormai siamo in dirittura d’arrivo e i traguardi sono sempre più vicini, intanto possiamo dire che la disfatta casalinga contro l’Atalanta abbia tagliato fuori dalla corsa scudetto la Juventus, che con cinque vittorie consecutive era in qualche modo tornata a crederci, e abbia invece lanciato una Dea che ha ben poco da perdere e in queste ultime dieci giornate darà tutto per andare a prendersi un tricolore che sarebbe incredibile, anche per come si era messo il campionato.

DIRETTA/ Napoli Fiorentina (risultato finale 2-1): Conte torna a -1 da Inzaghi! (9 marzo 2025)

Cosa valutare allora nei pronostici Serie A per questa 29^ giornata? Il sabato ci regala a dire il vero un altro contesto, quello della salvezza: Monza Parma rappresenta una ghiottissima occasione per i ducali che rischiano tanto, il Verona invece potrebbe ulteriormente complicarsi la vita perché va a Udine, contro una squadra che sta facendo benissimo, trasferte per Como e Empoli contro Milan e Torino, sono complicate e quindi attenzione a come potrebbero cambiare gli scenari, proveremo ora con i pronostici Serie A a prendere in esame alcune di queste partite facendoci aiutare dalle quote dei bookmaker.

DIRETTA/ Verona Bologna (risultato finale 1-2): Cambiaghi ancora decisivo per i felsinei! (9 marzo 2025)

PRONOSTICI SERIE A: UDINESE VERONA

Certamente il derby triveneto Udinese Verona è molto interessante, con i pronostici Serie A scopriamo che il favore spetta alla squadra di casa che è riuscita a evitare la sconfitta anche sul campo della Lazio, davvero un grande lavoro quello operato da Kosta Runjaic e ora per questo match al Bluenergy Stadium il segno 1 per la sua vittoria vi farebbe guadagnare una somma che corrisponde a 1,75 volte la vostra giocata secondo l’agenzia Snai, logicamente l’Udinese ha qualcosa in più che viene accentuata anche dal fatto di giocare in casa.

Sempre con questo bookmaker il segno 2 che identifica il successo del Verona porta in dote una vincita che ammonta a 4,75 volte la posta in palio; il pareggio con il segno X vale 3,50 volte l’importo investito e sulla carta potrebbe anche servire a un Verona che è uscito sconfitto anche dall’ultima giornata contro il Bologna, e dunque con due sconfitte consecutive è tornato a rischiare parecchio. Un punto che sarebbe utile, abbiamo detto, ma solo se sugli altri campi dovessero arrivare notizie favorevoli perché in caso contrario la questione si complicherebbe e non di poco…

DIRETTA / Inter Monza (risultato finale 3-2), rimonta nel finale(Serie A, 8 marzo 2025)

PRONOSTICI SERIE A: MILAN COMO

Andiamo adesso ad affrontare Milan Como con i pronostici Serie A: segnali di risveglio da parte dei rossoneri che hanno operato la rimonta a Lecce e hanno evitato il crollo totale, la classifica è ancora totalmente mediocre e deludente ma, attenzione, ci sono i due derby di Coppa Italia che potrebbero portare un po’ di luce in fondo al tunnel. Al Como sono stati fatti tanti complimenti per il gioco espresso e qualche vittoria di prestigio, ma intanto Cesc Fabregas deve fare i conti con una classifica tutt’altro che tranquilla: attenzione, per i lariani l’ipotesi retrocessione non è così lontana.

Intanto la Snai ha decretato che la loro vittoria a San Siro, per la quale puntare sul segno 2, valga 4,10 volte la giocata: questo ci dice che si tratta di un esito poco probabile, ovviamente il vantaggio del pronostico ce l’ha il Milan e il segno 1 che regola la sua vittoria vi permetterebbe di intascare una somma corrispondente a 1,80 volte la quota sul piatto, infine per quanto riguarda l’eventualità del pareggio bisogna dire che il segno X, con questo bookmaker, porta in dote una vincita che equivale a 3,70 volte l’importo investito sulla partita.