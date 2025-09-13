Pronostici Serie A: le quote e le previsioni sulle partite valide per la 3^ giornata, si inizia a giocare sabato 13 settembre.

PRONOSTICI SERIE A: ECCO LE QUOTE SULLA 3^ GIORNATA!

Eccoci, anche i pronostici Serie A possono tornare di attualità dopo la sosta per le nazionali che ha visto l’Italia battere Estonia e Israele (qui con il brivido) rimettendosi in corsa per la qualificazione ai Mondiali, ma adesso è nuovamente tempo di concentrarsi sul campionato che sta per vivere la sua 3^ giornata.

Sabato 13 settembre il programma si apre con due partite di cartello, che sono le prime che andremo ad analizzare: prima l’attesissimo derby d’Italia Juventus Inter, in serata la sempre intrigante e intensa, soprattutto negli ultimi anni, Fiorentina Napoli. Cosa succederà sui campi? È quello che proveremo a ipotizzare qui.

Infatti con i pronostici Serie A andiamo a valutare le quote che i bookmaker mettono costantemente sul piatto, generate dalle giocate degli utenti, ricordando che per il momento la situazione è ancora in una fase iniziale ma ci sono comunque quattro squadre a punteggio pieno, due di queste in campo oggi.

La Juventus e il Napoli, insieme alla Roma di Gian Piero Gasperini e alla sorprendente Cremonese: tanto materiale di cui parlare, per noi è realmente arrivato il momento di concentrarci sui pronostici Serie A per questa imminente terza giornata.

PRONOSTICI SERIE A: JUVENTUS INTER

Juventus Inter dicevamo, impossibile non partire da qui per i pronostici Serie A: il derby d’Italia, la sfida tra due progetti che possiamo definire nuovi anche se i bianconeri alla fine hanno confermato Igor Tudor (arrivato comunque a marzo), paradossalmente possiamo dire che all’allenatore croato è stata consegnata una squadra anche profondamente rinnovata mentre Cristian Chivu, che ha preso il posto di Simone Inzaghi, si ritrova di fatto con un gruppo “datato”, che potenzialmente ha ancora tutto per vincere ma che intanto ha già perso in casa contro l’Udinese, sperando che sia solo un incidente di percorso.

La Snai, che prendiamo in esame, crede alla possibilità della terza vittoria consecutiva da parte della Juventus: il segno 1 per questa eventualità vi farebbe guadagnare una somma pari a 2,60 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre il segno 2 che va a regolare il successo dell’Inter porta in dote una vincita comunque simile, perché siamo a 2,90 volte la giocata. Abbiamo infine l’opzione del pareggio, per la quale puntare come sempre sul segno X: in questo caso il bookmaker in questione vi premierebbe con un guadagno che corrisponde a 2,95 volte la posta in palio sul big match dell’Allianz Stadium.

PRONOSTICI SERIE A: FIORENTINA NAPOLI

Anche Fiorentina Napoli come già dicevamo è particolarmente intrigante: senza andare a citare ogni volta la tripletta di Giovani Simeone che costò lo scudetto a Maurizio Sarri, possiamo dire che nel tempo questa partita ha assunti contorni davvero interessanti, di grande rivalità e spesso e volentieri anche spettacolo. Oggi è di nuovo Stefano Pioli contro Antonio Conte, una Fiorentina che ha iniziato il suo campionato senza convincere, con due pareggi (anche se uno del tutto beffardo) e il Napoli che ha invece vinto entrambe le partite, ma soffrendo tanto contro il Cagliari e trovando il gol solo all’ultimo secondo.

Adesso secondo la Snai i partenopei sono comunque favoriti all’Artemio Franchi, anche in modo abbastanza evidente visto che il segno 2 per la loro vittoria vi permetterebbe di intascare una somma che equivale a 2,20 volte la posta in palio, mentre per il segno 1 che indica l’affermazione della Fiorentina abbiamo un valore che ammonta a 3,45 volte l’importo che avrete pensato di investire; infine bisogna parlare dell’ipotesi del pareggio, puntando sul segno X con questo bookmaker intaschereste una cifra corrispondente a 3,10 volte la vostra giocata.