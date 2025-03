PRONOSTICI SERIE A: QUOTE E FAVORITE ALLA RIPARTENZA

Non ci si fermerà più: siamo al via degli ultimi due mesi che sanciranno tutti i verdetti, dallo scudetto alla salvezza, quindi pure i pronostici Serie A tornano decisamente alla ribalta in occasione della trentesima giornata, la prima dopo la sosta. Chissà se in queste due settimane sarà cambiato qualcosa in termini di condizioni di forza, alcune novità saranno inevitabili (vedi il cambio di allenatore alla Juventus) e scopriremo presto quanto tutto ciò potrebbe incidere anche su quote e favorite, che sono chiaramente al centro della nostra attenzione quando si parla dei pronostici Serie A.

PRONOSTICI SERIE A: FOCUS JUVENTUS GENOA

La partita all’Allianz Stadium è al centro dell’attenzione generale, Thiago Motta non potrà vivere l’appuntamento dea grande ex perché la sosta ha portato il suo esonero, con Igor Tudor che farà quindi il proprio esordio da allenatore della Juventus contro l’ex bianconero Patrick Vieira. Al Genoa il cambio ha fatto molto bene e la vittoria contro il Lecce prima della sosta può essere considerata il sigillo sulla salvezza anticipata, i rossoblù potranno affrontare con serenità una partita che invece la Juventus deve vincere.

Due sconfitte consecutive con zero gol segnati e sette subiti richiedono infatti una immediata riscossa, sulla carta il match di oggi contro una rivale tranquilla potrebbe essere l’occasione giusta. I pronostici Serie A dell’agenzia Snai su Juventus Genoa ci dicono infatti che il segno 1 è quotato a 1,53, occasione quindi perfetta per un possibile ritorno alla vittoria della Juventus. Per i coraggiosi, abbiamo il pareggio a 3,85 e soprattutto un eventuale colpaccio rossoblù varrebbe 6,50 volte la posta, oltre che la crisi definitiva per la Vecchia Signora.