Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite della 30^ giornata (oggi sabato 30 marzo 2024)

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 30^ GIORNATA

È tempo di studiare quello che possono dirci i pronostici di Serie A per le partite della 30^ giornata: si gioca a cavallo della Pasqua, dunque avremo cinque gare sabato 30 marzo, che sono quelle che analizzeremo oggi, e poi ancora cinque il lunedì dell’Angelo. Si arriva dalla sosta per le nazionali, che naturalmente può aver lasciato qualche strascico anche solo sulla condizione fisica di alcuni giocatori, e per il fatto che certe squadre hanno lavorato a ranghi davvero ridotti; inoltre torneranno presto le coppe europee e anche la Coppa Italia, dunque bisognerà tenerne conto.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni: Inzaghi prosegue la sua striscia? (29^ giornata, 16-17 marzo 2024)

Le sfide di oggi sono davvero interessanti perché si giocano nel contesto della corsa alle posizioni europee; la Juventus è in forte calo, il Napoli appare in ripresa, la Lazio ha cambiato allenatore e dunque è particolarmente sotto osservazione. Senza indugiare oltre proviamo quindi a scoprire cosa succederà sui campi per la 30^ giornata, possiamo iniziare il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie A e come sempre ci faremo aiutare dalle quote ufficiali che i vari bookmaker hanno cominciato ad emettere già qualche giorno fa.

Serie A, quarto posto in Champions League: pronostici e quote/ Chi e’ il favorito?

PRONOSTICI SERIE A: NAPOLI ATALANTA

Cominciamo allora da Napoli Atalanta la nostra valutazione sui pronostici di Serie A: partita tosta, con i partenopei naturalmente delusi da come la stagione della difesa dello scudetto è andata ma che ora potrebbero riprendersi fino a chiudere in maniera positiva, qui però l’asticella è già fissata per la prossima stagione quando le mosse non andranno sbagliate per tornare grandi. L’Atalanta deve ancora recuperare una partita, può puntare a un posto nella prossima Champions League ma intanto prepara il quarto di Europa League contro il Liverpool, può essere un finale esaltante per la Dea.

PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote 28^ giornata: che cosa succederà a Marassi? (9-10 marzo 2024)

Intanto i pronostici di Serie A che sono stati emessi dall’agenzia Snai indicano nel Napoli la squadra favorita al Diego Armando Maradona: il segno 1 per la vittoria casalinga della squadra partenopea vi permetterebbe di guadagnare una somma che ammonta a 2,05 volte l’importo investito, per contro il segno 2 che regola il successo esterno dell’Atalanta porta in dote una vincita equivalente a 3,50 volte la vostra giocata. Il pareggio, per il quale dovrete investire sul segno X, con questo bookmaker ha un valore che corrisponde a 3,55 volte quanto avrete messo sul tavolo.

PRONOSTICI SERIE A: LAZIO JUVENTUS

Parliamo adesso di Lazio Juventus per i pronostici di Serie A. Come detto i biancocelesti hanno un nuovo allenatore, è Igor Tudor che apre la sua avventura proprio contro la ex squadra. Una Lazio che può ancora aspirare a prendersi l’Europa League ma deve aumentare i giri del motore; a questo proposito la Juventus non può più sbagliare, perché la crisi di risultati ha portato a perdere il secondo posto in classifica ma addirittura i bianconeri potrebbero rimanere fuori dalla prossima Champions League, questo se il trend negativo dovesse continuare anche nelle prossime giornate.

L’agenzia Snai ha tracciato i pronostici di Serie A su questa partita indicando i bianconeri come favoriti: infatti il segno 2 per la vittoria della Juventus ha un valore che equivale a 2,45 volte quanto messo sul piatto, abbiamo per contro una quota di 3,10 volte la giocata sul segno 1 che regola l’ipotesi dell’affermazione della Lazio. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che corrisponde a 3,05 volte l’importo che avrete pensato di investire sul match dello stadio Olimpico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA