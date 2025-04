PRONOSTICI SERIE A: LE PREVISIONI SULLA 31^ GIORNATA!

Ci fa compagnia un’altra puntata dei pronostici Serie A, il campionato di calcio si trova nella sua 31^ giornata e dunque mancano otto turni per completare una stagione ricca di spunti, con i suoi verdetti ancora tutti da definire. Ci troviamo in un momento delicatissimo, nel quale il calendario può fare la differenza: questo riguarda anche il fatto che alcune squadre saranno impegnate nelle coppe europee o in Coppa Italia, dunque giocheranno di più. Intanto i pronostici Serie A sono sempre interessantissimi e ricchi di sorprese: nell’ultimo turno ad esempio la Lazio è stata fermata dal Torino all’Olimpico, mentre l’Atalanta lanciata verso lo scudetto ha perso a Firenze.

Tornando più indietro, possiamo ricordare come il Napoli abbia pareggiato a Venezia una partita che potrebbe essere decisiva per l’assegnazione del tricolore, per non parlare di tutti i punti persi da Juventus e Milan che hanno già cambiato allenatore, o ancora la grande rimonta di una Roma che, incredibilmente, è arrivata alla 31^ giornata con gli stessi punti della Lazio e in corsa per il quarto posto, una cosa che sembrava impossibile. Ecco allora che analizzare alcune partite all’interno dei pronostici Serie A diventa esercizio curioso e appassionante: selezioniamo le sfide che ci sembrano più interessanti e iniziamo il nostro viaggio all’interno di una 31^ giornata che potrebbe nuovamente cambiare le carte in tavola.

PRONOSTICI SERIE A: MILAN FIORENTINA

Certamente Milan Fiorentina fa gola con i pronostici Serie A, si tratta di una partita che entrambe le squadre devono vincere perché i viola sono tornati in corsa per un posto in Champions League, e aspettando la Conference League potrebbero fare un ulteriore salto in avanti in una stagione fin qui ottima, tutto il contrario di un Milan che invece rischia addirittura di rimanere fuori dalle coppe, arriva dalla sconfitta contro il Napoli (in cui avrebbe a dire il vero meritato qualcosa in più) e sembra privato delle sue più elementari certezze, perdere in casa contro i viola potrebbe portare al flop totale.

Per ora comunque i pronostici Serie A parlano di un vantaggio da parte della squadra rossonera, la Snai infatti ci dice che il segno 1 a regolare la vittoria del Milan vi farebbe guadagnare una somma che corrisponde a 1,87 volte la giocata mentre con il segno 2, che identifica il successo della Fiorentina, la vostra vincita ammonterebbe a 3,85 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Abbiamo infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una somma che equivale a 3,65 volte la posta in palio sulla delicatissima partita di San Siro.

PRONOSTICI SERIE A: ROMA JUVENTUS

Andiamo ora ad analizzare Roma Juventus per i pronostici Serie A: big match con i giallorossi reduci da sette vittorie, la squadra più in forma del campionato che ora sogna il ritorno in Champions League e vuole la prova di forza contro una Juventus che alla fine ha deciso di esonerare Thiago Motta, ha chiamato al suo posto Igor Tudor il quale all’esordio ha battuto il Genoa allontanando qualche nuvolone, tuttavia rimane incertezza sul progetto tecnico futuro e soprattutto non si può mancare la qualificazione in Champions League, anche se il Mondiale per Club potrebbe portare parecchi soldi nelle casse bianconere.

Roma favorita stasera, ed è giusto che sia così: lo dice anche la Snai secondo cui il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore equivalente a 2,40 volte quanto investito sul match, poi c’è il segno 2 che regola l’ipotesi dell’affermazione della Juventus che porta in dote un guadagno che ammonta a 3,05 volte la posta in palio, infine ecco il segno X che con questo bookmaker, qualora all’Olimpico dovesse finire pari, corrisponde a una vincita da 3,15 volte la somma che avrete pensato di mettere sul piatto.