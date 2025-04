PRONOSTICI SERIE A: UNA GIORNATA FONDAMENTALE!

È nuovamente tempo di concentrarci sui pronostici Serie A, perché sabato 12 aprile prosegue il programma della 32^ giornata che è decisamente importante per le zone della classifica: già oggi per esempio scende in campo l’Inter, che nell’ultimo turno ha perso una gran bella occasione subendo la rimonta del Parma e non approfittando di quello che sarebbe poi stato il pareggio del Napoli a Bologna. Ad ogni modo l’Inter è uscita virtualmente vincitrice dalla giornata, perché con 90 minuti in meno per terminare il campionato ha conservato i suoi tre punti di vantaggio sui partenopei: ora sfida il Cagliari a San Siro in una partita abbordabile.

Questa sera invece spazio alla Juventus, che con Igor Tudor come allenatore ha fatto 4 punti in due gare: possiamo considerare positivo anche il pareggio sul campo della Roma, naturalmente va anche valutato che i bianconeri erano passati in vantaggio e sono stati ripresi ma se non altro si è vista una parziale reazione, la squadra è totalmente in corsa per la Champions League e l’impegno casalingo contro il Lecce non può essere sbagliato. Vedremo allora cosa succederà sui campi, ma ovviamente con i pronostici Serie A proviamo ad anticipare gli esiti delle partite studiando e analizzando alcune situazioni.

PRONOSTICI SERIE A: INTER CAGLIARI

Con i pronostici Serie A partiamo allora da Inter Cagliari, partita che naturalmente sorride assolutamente alla squadra nerazzurra che ora ha un’altra bellissima occasione per tenere a distanza il Napoli, provare magari ad aumentare il vantaggio e volare verso il secondo scudetto consecutivo, mentre il Cagliari arriva dal pareggio di Empoli con cui ha messo un altro ideale tassello alla costruzione di una salvezza ancora da completare, ma comunque ben avviata per quello che dice la classifica.

Naturalmente è più che evidente che il pronostico sancito dalla Snai vada totalmente in favore dell’Inter, infatti il segno1 per la vittoria nerazzurra porta in dote una vincita che corrisponde a 1,30 volte quanto messo sul tavolo contro il 9,00 che è un valore molto alto ed è posto sul segno 2 per il successo esterno del Cagliari, infine per questo match si può ancora puntare sul pareggio e il segno X, con questo bookmaker, vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 5,35 volte quella che sarà stata la vostra giocata.

PRONOSTICI SERIE A: JUVENTUS LECCE

Eccoci allora a Juventus Lecce per quanto riguarda i pronostici Serie A, come già detto i bianconeri possono prendersi un’altra vittoria casalinga e proseguire la marcia verso la qualificazione in Champions League, che rimane ampiamente alla portata sia pure in uno scenario di grande concorrenza. Così anche l’affare salvezza per il Lecce, che con il pareggio contro il Venezia è rimasto pericolante: per di più i salentini hanno anche dovuto rimontare uno svantaggio e sono poco brillanti ultimamente.

Anche in questo caso il segno 1 che regola la vittoria della Juventus ha un valore molto più basso rispetto al segno 2 sul quale puntare per l’affermazione del Lecce: la Snai ci dice che le due quote sono rispettivamente di 1,35 e 9,00 volte la somma che avrete pensato di investire su questa partita, poi possiamo anche notare che il pareggio, eventualità regolata come sempre dal segno X, porterebbe nelle vostre tasche un guadagno che corrisponde a 4,75 la vostra giocata, sempre per quanto riguarda il bookmaker in questione.