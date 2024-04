Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite della 33^ giornata (20-21 aprile 2024)

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 33^ GIORNATA

Quello dedicato ai pronostici di Serie A sarà un turno molto interessante: la 33^ giornata è iniziata già venerdì con due anticipi, e prosegue sabato 20 aprile con solo due partite – rispetto alle tre, o addirittura quattro, che si giocano di solito – per poi avere quattro gare la domenica e le ultime due lunedì. Intanto, bisogna dire che il derby del 22 aprile potrebbe consegnare lo scudetto all’Inter; poi, che ci sono quattro squadre (Atalanta, Fiorentina, Roma e Udinese) che devono ancora recuperare una partita o comunque concluderla (è il caso del match alla Dacia Arena) e dunque il quadro della classifica non è ancora completo.

Al netto di questo, e di un tricolore sostanzialmente assegnato, la nostra analisi sui pronostici di Serie A è parecchio fitta perché i verdetti sulla qualificazione alle coppe e sulle tre retrocessioni sono ancora del tutto in divenire; nel parlare delle varie gare, come sempre ci affideremo alle quote ufficiali che sono state emesse dai bookmaker ricordando anche che ci sono state le coppe europee e presto tornerà anche la Coppa Italia con le semifinali di ritorno, poi alcuni club hanno certamente più motivazioni di altri adesso che entriamo nella parte conclusiva della stagione. Mettiamoci comodi allora, e proviamo subito a fare la nostra valutazione sui pronostici di Serie A.

PRONOSTICI SERIE A: EMPOLI NAPOLI

Iniziamo il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie A con Empoli Napoli. Sono due squadre che devono vincere: i partenopei arrivano dal pareggio interno contro il Frosinone (che ha anche sbagliato un rigore) e hanno perso nuovamente terreno nella rincorsa all’Europa, obiettivo che potrebbe cambiare anche gli scenari di una ricostruzione futura che sarà comunque necessaria. L’Empoli, sconfitto a Lecce, non ha ancora chiuso i conti con la salvezza e anzi rischia tanto: servirà una partita di grande orgoglio provando a sfruttare la spinta del Castellani, una vittoria sarebbe di fondamentale importanza per la squadra toscana.

L’agenzia Snai, che prendiamo in considerazione nel valutare i pronostici di Serie A, indica nel Napoli la favorita: il segno 2 per la vittoria dei partenopei vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,70 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro il valore che accompagna il successo dell’Empoli, regolato dal segno 1, porta in dote una vincita che ammonta a 4.50 volte la vostra giocata. Infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, ha con questo bookmaker un valore equivalente a 3,90 volte la vostra giocata sulla partita del Castellani.











