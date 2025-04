PRONOSTICI SERIE A: TRA PASQUA E IL SOGNO SCUDETTO

Siamo alla vigilia di Pasqua, il campionato però non si ferma e allora eccoci al nostro appuntamento con i pronostici Serie A, perfetto per chi cerca qualche sorpresa che non arrivi solamente dal contenuto dell’uovo di cioccolato che apriremo domani. La 33^ giornata si svilupperà in modo tutto sommato normale oggi, sabato 19 aprile 2025, con tre anticipi, poi avremo altrettante partite domani e la particolarità è che sarà molto ricco il lunedì con ben quattro match. Le sfide più intriganti tecnicamente saranno domani, ma adesso cominciamo da un delicato match di oggi per presentare quote e favoriti circa i pronostici Serie A.

DIRETTA/ Napoli Empoli (risultato finale 3-0): Conte torna a -3 da Inzaghi! (14 aprile 2025)

PRONOSTICI SERIE A: FOCUS LECCE COMO

Lecce Como aprirà la giornata in ordine cronologico, ma spicca nei pronostici Serie A pure per l’importanza della posta in palio, almeno per i padroni di casa del Lecce, in evidente crisi di risultati ormai da molto tempo, con un pareggio e sei sconfitte nelle ultime sette giornate che mettono adesso i pugliesi a rischio retrocessione. Il Como invece è reduce da due vittorie consecutive ed è ormai virtualmente salvo, un bel risultato anche in Puglia sarebbe di fatto il sigillo definitivo con oltre un mese d’anticipo sulla fine del campionato.

Diretta/ Lazio Roma (risultato finale 1-1): finisce in parità! (13 aprile 2025)

La condizione di forma direbbe Como, il fattore campo e l’importanza della posta sono invece fattori favorevoli al Lecce, l’agenzia Snai concede tuttavia maggiore fiducia ai lariani e quindi ecco che il segno 2 è favorito a quota 2,00 nei pronostici Serie A su Lecce Como. Un pareggio varrebbe invece 3,30 volte la giocata allo stadio di Via del Mare, infine il sospirato ritorno alla vittoria da parte dei salentini è proposto a 3,65.