Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite della 34^ giornata (27-28 aprile 2024)

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLA 34^ GIORNATA

Il nuovo capitolo dei pronostici di Serie A si apre sabato 27 aprile: ieri sera abbiamo vissuto Frosinone Salernitana che ha inaugurato la 34^ giornata, oggi si riparte con quattro partite (saranno quattro anche domenica, con un Monday Night) tra cui spicca ovviamente Juventus Milan, forse decisiva per la qualificazione in Champions League dei bianconeri che hanno visto avvicinarsi sensibilmente le rivali. Non solo questo, ovviamente: il Lecce si gioca la salvezza ospitando un Monza in calo, la Lazio continua a inseguire l’Europa e lo fa contro un Verona ringalluzzito dalla vittoria nel derby triveneto.

Con i pronostici di Serie A cercheremo di stabilire cosa possa succedere sui vari campi, facendoci aiutare dalle quote che sono state emesse dai bookmaker ufficiali; torna a giocare anche l’Inter, che ha già chiuso i conti con lo scudetto (con ben cinque giornate di anticipo) e, anche se non supererà il record di punti della Juventus 2013-2014, può comunque provare toccare e oltrepassare i 100. Vedremo allora, ma nel frattempo iniziamo il nostro viaggio nei meandri dei pronostici di Serie A, la prima partita della 34^ giornata che prendiamo in considerazione è ovviamente quella dell’Allianz Stadium.

PRONOSTICI SERIE A: JUVENTUS MILAN

Juventus Milan è dunque la prima sfida di cui parlare con i pronostici di Serie A: un big match che vale per il secondo posto, ma che per i bianconeri è ancora più importante visto che il netto calo avuto dopo il ko contro l’Inter ha messo a rischio anche la qualificazione in Champions League. Ci sono cinque punti tra le due squadre, il Milan ha preso vantaggio ma la Juventus ha recuperato un punticino con la sconfitta rossonera nel derby, bruciante per il Diavolo che ha così consegnato lo scudetto nelle mani dell’Inter ma, tutto sommato, indolore ai fini della classifica con il pass per la prossima Champions League ormai tra le mani.

I pronostici di Serie A che sono stati emessi dall’agenzia Snai ci dicono che in questa partita dell’Allianz Stadium la squadra favorita è la Juventus: il segno 1 per la vittoria dei bianconeri vi farebbe guadagnare una somma pari a 2,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’ipotesi del successo del Milan porta in dote una vincita che corrisponde a 3,75 volte l’importo investito. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X: in questo caso il valore fissato dal bookmaker ammonta a 3,35 volte la vostra giocata sul big match della 34^ giornata.











