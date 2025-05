PRONOSTICI SERIE A: PARMA COMO

Parlando ancora dei pronostici Serie A possiamo citare Parma Como: è questa una partita tra due squadre con una classifica diversa ma progetti altrettanto interessanti. Il Como è salvo e può puntare a prendersi il decimo posto nell’attesa di competere per l’Europa (è nei progetti a breve termine), il Parma ha quasi completato l’opera perché, con 4 punti tra Juventus e Lazio, si è portato a +7 sul terzultimo posto e potrebbe festeggiare già al termine di questa giornata, un applauso va fatto anche a due allenatori giovani come Cristian Chivu e Cesc Fabregas di cui sentiremo ancora parlare, non necessariamente in queste piazze.

Intanto bisogna parlare del pronostico su Parma Como, che secondo la Snai sorride ai lariani sia pure in una classica partita da tripla: abbiamo infatti il segno 2 sulla vittoria esterna che vi permetterebbe di guadagnare una somma equivalente a 2,35 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre il segno 1 che regola l’affermazione del Parma porta in dote una vincita pari a 2,95 volte la vostra giocata. L’eventualità che al Tardini finisca in parità, identificata dal segno X, con questo bookmaker prevede invece una quota che corrisponde a 3,30 volte l’importo che avrete pensato di investire. (agg. di Claudio Franceschini)

LE QUOTE SULLA 35^ GIORNATA!

L’analisi dei pronostici Serie A prosegue: sabato 3 maggio infatti abbiamo in programma altre partite valide per la 35^ giornata che naturalmente proseguirà domani, e siamo arrivati ad un momento decisivo di una stagione che deve fornire ancora tutti i suoi verdetti. Solo riferito ad oggi, Napoli e Inter giocano ancora una volta ad orari diversi ma in questo caso tocca ai partenopei aprire le danze, sul campo di un Lecce che lo scorso lunedì è stato suo malgrado protagonista della tragica scomparsa di Graziano Fiorita e ha risposto a una richiesta negata in maniera civile, signorile e forse anche “giusta”, guadagnando anche un punto in chiave salvezza.

L’Inter invece sarà in campo a San Siro contro il Verona, con la necessità di smaltire le tossine post-Champions League ma avendo in mente la semifinale di ritorno, il tutto senza poter staccare la spina perché bisogna recuperare tre punti al Napoli. Inevitabile che nel parlare dei pronostici Serie A si debba partire da questi due match, e allora trasferiamoci immediatamente al Via del Mare e al Giuseppe Meazza provando a ipotizzare quello che potrebbe succedere in campo, come sempre facendoci aiutare dalle quote che sono state fornite dai bookmaker per la 35^ giornata di campionato.

PRONOSTICI SERIE A: LECCE NAPOLI

Lecce Napoli dunque, prima partita di cui parlare con i pronostici Serie A: dopo un momento difficile, in cui sembrava che il sogno scudetto fosse svanito, i partenopei si sono messi in riga anche sfruttando il calendario, e approfittando di un’Inter ancora impegnata su tutti i fronti hanno effettuato il controsorpasso prendendosi il primo posto con 3 punti di vantaggio. una miniera d’oro da conservare: nella sua Lecce Antonio Conte parte favorito, i salentini non vincono da tempo e sono ancora pericolosamente vicini alla zona retrocessione, perciò non concederanno alcuno sconto.

La Snai ovviamente indica nel Napoli la chiara favorita per questa partita al Via del Mare: abbiamo un valore pari a 1,50 volte quanto messo sul piatto per il segno 2, che regola la vittoria dei partenopei, mentre il successo del Lecce è regolato dal segno 1 e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 6,25 volte la posta in palio. Infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio: in questo caso il bookmaker in questione vi farebbe intascare una somma che equivale a 4,00 volte l’importo della vostra giocata.

PRONOSTICI SERIE A: INTER VERONA

Da Lecce a Milano per Inter Verona con i pronostici Serie A: che i nerazzurri siano calati negli ultimi tempi è un dato di fatto, il rischio di aver lasciato per strada anche lo scudetto – dopo la Coppa Italia – è concreto e la critica si divide nell’analizzare la gestione da parte di Simone Inzaghi, sia come sia inevitabilmente serve una vittoria questa sera per rimanere agganciati al treno tricolore. Il Verona non è ancora salvo: ha sprecato una grande chance lunedì scorso facendosi battere in casa dal Cagliari, per Paolo Zanetti comunque l’obiettivo è vicino ma il suo Hellas non può tirare troppo la corda.

Arriverà finalmente il riscatto nerazzurro questa sera? Chi ha investito con l’agenzia Snai ne è convinto, tanto che la differenza tra il segno 1, per la vittoria dell’Inter, e il segno 2 che regola il successo del Verona è netta, parliamo rispettivamente di 1,28 e 10,00 volte la somma che sarà stata messa sul piatto. Naturalmente c’è anche l’eventualità che possa finire pari, e sarebbe un risultato molto più utile agli scaligeri: qui la quota che è stata prevista dal bookmaker corrisponde a 5,25 volte l’ammontare della posta in palio.