PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote 35^ giornata: cosa succederà a San Siro?

PRONOSTICI SERIE A: INTER SASSUOLO

Con i pronostici di Serie A parliamo adesso di Inter Sassuolo, la partita del sabato sera. I nerazzurri stanno benissimo: sembravano ad un certo punto lontani dal quarto posto e invece hanno inanellato una bella serie schiantando tutte le avversarie, vincendo 6-0 a Verona e poi 2-0 sul campo della Roma. Il Sassuolo ha ben poco da chiedere a questo campionato, se non magari provare ad avvicinare la quota dei 50 punti e terminare il più in alto possibile in classifica, terminando la stagione con un’immagine positiva ma già al lavoro per migliorarsi in vista del campionato che verrà.

In virtù di questo scenario, naturalmente la Snai considera l’Inter favorita per il match: il segno 1 per la vittoria nerazzurra a San Siro vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,45 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno 2 che va a regolare l’affermazione esterna del Sassuolo ha un valore che corrisponde a 6,50 volte la vostra giocata. Infine c’è l’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker vi andrebbe a premiare con una somma che equivale a 5,00 volte l’ammontare dell’investimento. (agg. di Claudio Franceschini)

LE QUOTE SULLA 35^ GIORNATA

I pronostici di Serie A ci conducono a parlare delle partite che sabato 13 e domenica 14 maggio vanno in scena per la 35^ giornata: siamo davvero vicini alla conclusione di un campionato lungo e bello, che deve ancora fornire i suoi ultimi verdetti. A dire il vero ne sono arrivati appena due: il Napoli ha vinto lo scudetto – con ben cinque giornate di anticipo, e ora potrebbe ulteriormente ampliare il suo margine sulla concorrenza timbrando un record da questo punto di vista – mentre la Sampdoria è retrocessa in Serie B.

Per tutto il resto, si aspetta: nel parlare dei pronostici di Serie A possiamo certamente ricordare che la lotta per i posti in Champions League è straordinaria ma anche condizionata dalla potenziale (e probabile) penalizzazione alla Juventus che rimescolerebbe tutte le carte, riguardo la salvezza invece ci sono almeno quattro squadre in corsa (forse cinque) ma solo due di loro confermeranno la categoria. Avendo detto questo, tuffiamoci senza indugio nella valutazione dei pronostici di Serie A per questa 35^ giornata.

PRONOSTICI SERIE A: SALERNITANA ATALANTA

La prima partita di cui parliamo è Salernitana Atalanta: per l’appunto, gli amaranto non sono ancora del tutto al sicuro ma la loro base di partenza è solidissima, 8 punti di vantaggio sullo Spezia e soprattutto altre due squadre alle loro spalle a fare da cuscinetto. L’Atalanta, sconfitta in casa dalla Juventus, rischia di rimanere fuori anche dall’Europa League: il fatto che i bianconeri saranno penalizzati non autorizza per il momento ad abbassare la guardia, anche perché Gian Piero Gasperini tornerebbe volentieri in Champions League.

L’agenzia Snai che ha tracciato i pronostici per Salernitana Atalanta indica nella Dea la squadra favorita: il segno 2 per la sua vittoria vi farebbe guadagnare 1,67 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro il segno 1 che regola il successo dei campani porta in dote una vincita che ammonta a 4,75 volte quanto investito. Infine il segno X, sul quale dovrete puntare per il pareggio, con questo bookmaker ha un valore corrispondente a 4,00 volte la giocata.

PRONOSTICI SERIE A: SPEZIA MILAN

Eccoci ora a Spezia Milan per i pronostici di Serie A. Partita delicatissima per i liguri, in caduta libera e ora in zona retrocessione: la sconfitta contro la Cremonese è stata sanguinosa e adesso risalire la corrente sarà complicato, bisognerà dare tutto su ogni campo e vedere se basterà. Il Milan è quinto, a due punti dal quarto posto: Stefano Pioli e la dirigenza vogliono entrare in Champions League dal campionato, senza pensare al sogno di vincere la coppa dalle grandi orecchie di cui devono ancora completare la doppia semifinale contro l’Inter.

I pronostici di Serie A stabiliti dalla Snai parlano ovviamente dei rossoneri favoriti: abbiamo un valore di 1,90 volte quanto giocato sul segno 2, che regola la vittoria esterna del Milan, mentre il segno 1 per l’affermazione dello Spezia porta in dote una vincita che con questo bookmaker equivale a 4,25 volte la cifra che avrete messo sul tavolo. Infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio: in questo caso il guadagno ammonterebbe a 3,55 volte la somma versata per la partita del Picco.

