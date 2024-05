Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite della 36^ giornata (11-12 maggio 2024)

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLA 36^ GIORNATA

È davvero emozionante il quadro che ci si presenta con i pronostici di Serie A: stiamo parlando della 36^ giornata che è stata inaugurata dall’anticipo del venerdì Frosinone Inter, e che prosegue sabato 11 maggio con due anticipi che ci lanceranno poi verso il ricco piatto di domenica, con chiusura lunedì. Scenario entusiasmante perché, se l’Inter ha già vinto lo scudetto con largo anticipo e la Salernitana è retrocessa altrettanto presto, tutti gli altri verdetti sono ancora da definire: la corsa all’Europa è fantastica e oggi saranno impegnate due squadre, che si affrontano, a caccia di questo obiettivo.

PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote 35^ giornata: tutto scontato al Mapei Stadium? (4-5 maggio 2024)

Poi la salvezza, ovviamente: qui possiamo parlare di una bagarre senza fine, con il Lecce che si è messo al sicuro e il Verona vicino allo striscione del traguardo ma le altre squadre che devono tutte fare i conti con una lotta senza quartiere, anche se in questa 36^ giornata non sono previste sfide tra di loro (almeno tecnicamente: l’Udinese è al Via del Mare). Vedremo allora cosa ci diranno i campi, ma noi per l’appunto possiamo provare ad anticipare gli esiti delle varie partite facendo la consueta analisi sui pronostici di Serie A, facendoci aiutare dalle quote ufficiali che vengono emesse dai bookmaker, qui prendendo in considerazione l’agenzia Snai.

Diretta/ Torino Bologna (risultato finale 0-0): nessun gol nell'anticipo (3 maggio 2024, Serie A)

PRONOSTICI SERIE A: NAPOLI BOLOGNA

Napoli Bologna è una partita davvero intrigante, e dunque iniziamo da qui la valutazione sui pronostici di Serie A. I partenopei sono ottavi in classifica: con la quinta squadra in Champions League oggi sarebbero in Conference League, in una stagione in cui però hanno 32 punti in meno rispetto al passo dello scudetto e si devono ancora guardare dalla concorrenza, ovvero una Fiorentina che insegue ad un solo punto e deve ancora recuperare la partita contro l’Atalanta. Sarà obiettivo davvero minimo per un Napoli che puntava ben altro, mentre il Bologna vola: i felsinei hanno calato il loro straordinario rendimento, ma conservano 4 punti di vantaggio sulla Roma: con tre giornate da disputare non è un bottino troppo rassicurante, ma se non altro Thiago Motta ha già guadagnato l’Europa League e va già benissimo così.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni: cifre per il big match del Maradona (34^ giornata, 27-28 aprile 2024)

I pronostici che sono stati emessi dall’agenzia Snai per Napoli Bologna ci dicono che la squadra di casa è favorita: il segno 1 sul quale puntare per la vittoria dei partenopei vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro siamo ad un valore corrispondente a 3,55 volte la vostra giocata per il segno 2, che regola l’affermazione esterna del Bologna. Curiosamente si tratta dello stesso valore che accompagna il segno X, per l’ipotesi del pareggio: anche in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una somma equivalente a 3,55 volte l’importo investito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA