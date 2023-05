Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite della 36^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLA 36^ GIORNATA

I pronostici di Serie A ci portano a valutare l’esito delle partite della 36^ giornata: è il terzultimo turno di un campionato che ha già assegnato lo scudetto ma ci ha fornito soltanto due verdetti aritmetici, e dunque ci deve raccontare ancora molto circa i vari obiettivi che le varie squadre devono raggiungere. In più, va ricordato che c’è sempre il punto di domanda riguardo la penalizzazione (che appare certa) che verrà nuovamente comminata alla Juventus, e che chiaramente cambierebbe tutto nella corsa alla Champions League e alle coppe europee per la prossima stagione.

Intanto noi con i pronostici di Serie A facciamo il solito excursus attraverso le varie gare, prendendo in considerazione quelle che riteniamo più importanti per la classifica o almeno per le squadre in campo; come sempre ci faremo aiutare dalle quote che i bookmaker hanno emesso e che sono in costante evoluzione, ricordando che – dopo l’anticipo del venerdì – la 36^ giornata prevede tre partite sabato, quattro domenica e poi ancora altre due lunedì, per l’ennesimo turno che in questo campionato in dirittura d’arrivo è stato spalmato su quattro giorni.

PRONOSTICI SERIE A: ATALANTA VERONA

Iniziamo dunque da Atalanta Verona il nostro viaggio all’interno dei pronostici di Serie A. Una partita che è vitale per entrambe: la Dea oggi sarebbe matematicamente esclusa dalla qualificazione alla prossima Champions League, ma una Juventus penalizzata di un certo numero di punti la rimetterebbe in corsa e comunque l’Europa League è un obiettivo alla portata anche adesso per i ragazzi di Gian Piero Gasperini, che comunque devono chiudere almeno quinti per sperare nella principale competizione europea. Il Verona si gioca la salvezza: ripreso dallo Spezia nell’ultima giornata, fa la corsa non solo sui liguri ma anche sul Lecce, potendo eventualmente sfruttare la sfida del Via del Mare che inevitabilmente toglierà punti ad almeno una delle due.

Chiaramente, la trasferta di Bergamo è complicatissima per Marco Zaffaroni che però spera; i pronostici di Serie A naturalmente indicano nell’Atalanta la grande favorita, lo vediamo già dal valore di 1,55 volte la giocata che l’agenzia Snai ha posto sul segno 1 per la vittoria della Dea. Il segno X che regola il pareggio vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto per la partita, mentre il segno 2 che identifica l’eventualità del successo del Verona porta in dote, con questo bookmaker, una vincita che equivale a 5,75 volte quella che sarà stata la vostra giocata.











