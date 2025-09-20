Pronostici Serie A: le quote e le previsioni sulle partite della quarta giornata, si va in campo sabato 20 e domenica 21 settembre.

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 4^ GIORNATA

Andiamo a parlare dei pronostici Serie A, perché senza indugio e dopo gli impegni di Champions League (per quattro delle squadre di campionato) si torna finalmente a parlare del campionato con le partite della quarta giornata, arrivando da un turno che ha portato parecchia carne al fuoco.

Impossibile non ricordare il derby d’Italia, un altro spettacolo con rimonte e controsorpassi e la vittoria della Juventus arrivata nel recupero, grazie al primo gol in Serie A di Vasilije Adzic; poi la prima sconfitta della Roma, il Napoli che vola a vele spiegate e un Milan che pian piano sembra aver trovato il giusto ritmo.

Questi naturalmente sono solo alcuni degli ingredienti che ci accompagnano all’interno dei pronostici Serie A, perché con dieci partite in programma ovviamente si possono trovare vari spunti di riflessione; noi cominciamo prendendo in esame alcune delle gare che ci sembrano più interessanti.

Con l’aiuto delle quote che i bookmaker forniscono, ci addentriamo nello specifico nel quadro dei pronostici Serie A per quanto riguarda la quarta giornata, ricordando che sabato 20 settembre sono in programma tre partite e poi il turno proseguirà domenica con tanti altri argomenti da trattare.

PRONOSTICI SERIE A: VERONA JUVENTUS

Iniziamo dunque da Verona Juventus per quanto riguarda i pronostici Serie A: partita molto interessante, i bianconeri non partivano così bene dalla prima versione di Massimiliano Allegri e dunque Igor Tudor ha di che essere soddisfatto, anche se bisogna sempre trovare la miglior formula per non andare in sofferenza la vittoria raccolta contro l’Inter è stata di grande importanza soprattutto per l’orgoglio, ora una trasferta non immediata sul campo del Verona che nell’ultima giornata ha fermato la Cremonese sul pareggio.

Secondo la Snai, che prendiamo in esame per i pronostici Serie A, la Juventus parte ovviamente favorita avendo un valore pari a 1,55 volte la giocata sul segno 2 che corrisponde alla sua vittoria, mentre l’eventualità del successo dell’Hellas, per il quale puntare sul segno 1, vi permetterebbe di guadagnare una cifra che equivale a 6,25 volte la giocata. Infine ecco il segno X, sul quale bisognerà puntare per l’opzione del pareggio: in questo caso il bookmaker ha previsto una quota che ammonta a 3,75 volte quella che è la posta in palio.

PRONOSTICI SERIE A: UDINESE MILAN

Dal Bentegodi al Bluenergy Stadium, sempre interessante parlare di Udinese Milan nei pronostici Serie A e questo va a merito anche dei friulani che, dopo il pareggio all’esordio, hanno fatto il colpo battendo l’Inter a San Siro e poi si sono ripetuti con il sigillo di Pisa, sono dunque terzi in classifica e ora tornano nel loro stadio per sfidare il Milan che, assorbito il ko casalingo contro la Cremonese, ha tenuto la porta inviolata vincendo le altre due partite, con Allegri che inizia a dare frutto al suo lavoro sulla fase difensiva.

Vedremo stasera, intanto per la Snai i rossoneri sono ampiamente favoriti perché il segno 2 che regola la loro affermazione porta in dote una somma che equivale a 1,80 volte la somma messa sul piatto, contro l’eventualità della vittoria dell’Udinese (segno 1) che vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 4,25 volte quella che sarà stata la vostra giocata. Per quanto riguarda l’ipotesi del pareggio bisogna ovviamente puntare sul segno X, in questo caso la vincita che andreste a intascare su questa partita ammonta, con il bookmaker che stiamo citando, ad un valore di 3,55 volte la giocata.