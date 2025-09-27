Pronostici Serie A: scopriamo le quote e le previsioni sulle partite della 5^ giornata del massimo campionato con le favorite (27-28 settembre 2025)

PRONOSTICI SERIE A: ECCO I FAVORITI NELLA QUINTA GIORNATA!

Il campionato entra sempre più nel vivo, abbiamo già valide indicazioni sulle quali basarci e allora diamo spazio ai pronostici Serie A anche in vista delle partite per la quinta giornata che prenderanno il via con i tre anticipi di oggi, sabato 27 settembre 2025, con ben quattro squadre lombarde in campo.

Ad esempio, nel derby Como Cremonese i padroni di casa potrebbero essere nettamente favoriti nonostante una classifica che è ottima anche per gli ospiti grigiorossi, ma che non basta ad evitare una indicazione netta sui favoriti nelle quote dell’agenzia Snai, che infatti propone il segno 1 ad un irrisorio valore di 1,50.

D’altronde in Cagliari Inter di questa sera sia la classifica sia il fattore campo sarebbero favorevoli ai rossoblù sardi, autori di un buonissimo inizio di campionato ma non sufficiente (almeno sulla carta) a riequilibrare il pronostico che è favorevole ai nerazzurri di mister Chivu, con il segno 2 chiaramente favorito a 1,60.

Qualcosa in più potremmo dire invece su Juventus Atalanta, che potenzialmente è la partita più interessante del sabato per i pronostici Serie A, prendendosi di conseguenza lo spazio del nostro approfondimento, che come sempre andrà a sottolineare le quote e quindi i favoriti per il big-match all’Allianz Stadium.

PRONOSTICI SERIE A: FOCUS JUVENTUS ATALANTA

Si affrontano due squadre di Champions League, lo status della Dea è ormai quello di una grande squadra anche se i nerazzurri bergamaschi dovranno confermarlo anche dopo la fine dell’epopea legata a Gian Piero Gasperini. In campionato il bilancio fino a questo momento è più che positivo: due pareggi ad agosto e soprattutto le due vittorie conquistate dopo la pausa, partite nelle quali l’Atalanta ha segnato sette gol e ne ha incassato uno solo, rendendo decisamente gustoso 4,10 sul segno 2 nei pronostici Serie A, nel caso in cui la Dea ripetesse il colpaccio dell’anno scorso.

Sulla carta è comunque favorita la Juventus con il segno 1 quotato a 1,85 (il pareggio è a 3,60), l’attacco prolifico è una costante anche per la squadra di Igor Tudor in queste settimane, che però prende un po’ troppi gol per quelli che sono gli standard della Vecchia Signora. A Verona è arrivata una frenata, sia pure al termine di una partita che ha dato adito a molte discussioni: adesso c’è un esame di altissimo livello, che dirà di più su entrambe le formazioni e che seguiremo con interesse anche per i pronostici Serie A…