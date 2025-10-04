Pronostici Serie A: le quote e le previsioni sulle partite, ecco quali sono le squadre favorite della 6^ giornata di campionato (4-5 ottobre 2025)

PRONOSTICI SERIE A: ECCO LE SQUADRE FAVORITE NELLA SESTA GIORNATA!

Sarà un sabato molto intenso oggi, 4 ottobre 2025, con ben quattro partite in programma nelle prossime ore, di conseguenza sarà ancora più intrigante del solito anche l’appuntamento con i pronostici Serie A per scoprire quali saranno le favorite negli incontri della sesta giornata con il nostro occhio sulle sfide odierne.

Ad esempio, le quote dell’agenzia Snai ci dicono che il segno 1 sarà chiaramente favorito in Parma Lecce, con gli emiliani reduci da una vittoria che li ha rilanciati e pronti anche a sfruttare il fattore campo contro la fragile difesa del Lecce. Per tutti questi motivi, il segno 1 non va oltre un valore di 1,75.

Il discorso potrebbe essere molto simile per i pronostici Serie A quando si parla di Lazio Torino: i biancocelesti si sono rilanciati nella scorsa giornata, i granata continuano a subire troppi gol e allora ecco che il segno 1 allo stadio Olimpico è indicato a 1,70, per cui la Lazio è nettamente favorita per la vittoria oggi.

Si passa poi ai derby lombardi che caratterizzeranno in maniera speciale questo sabato di inizio ottobre. In Inter Cremonese gli ospiti sono ancora imbattuti in campionato e questa è una sorpresa, ma i nerazzurri si sono messi alle spalle le difficoltà di inizio stagione e dopo quattro vittorie consecutive saranno nettamente favoriti anche oggi, con il segno 1 a 1,20.

PRONOSTICI SERIE A: FOCUS ATALANTA COMO

La partita più equilibrata del sabato potrebbe quindi essere Atalanta Como, l’altro derby lombardo per i pronostici Serie A di oggi. La Dea arriva dalla vittoria contro il Bruges in Champions League, anche in campionato è in striscia positiva e di conseguenza per i nerazzurri il nuovo corso di Ivan Juric sembra essere iniziato bene, in particolare in Serie A ci sono due vittorie e tre pareggi, l’ultimo dei quali di prestigio perché ottenuto sette giorni fa in casa della Juventus.

Cammino molto simile per il Como di Cesc Fabregas, che nel mese di settembre ha raccolto una vittoria e due pareggi, anche se c’è stata un po’ di delusione in casa lariana per il pareggio 1-1 contro la Cremonese di settimana scorsa – a proposito di derby lombardi. Ecco allora che nei pronostici Serie A per Atalanta Como c’è meno differenza rispetto alle altre partite del giorno: nerazzurri comunque favoriti a quota 2,20, valori quasi identici fra loro sono invece quelli sul pareggio (3,35) o sul successo del Como (3,30).