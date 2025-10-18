Pronostici Serie A: le quote e le previsioni sulle partite che si giocano per la settima giornata, il turno dopo la sosta per le nazionali.

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 7^ GIORNATA

Tornano di grande attualità i pronostici Serie A, il massimo campionato di calcio ha vissuto la seconda sosta stagionale per gli impegni delle nazionali ma finalmente sabato 18 ottobre si torna in campo per quella che è la settima giornata, ancora all’inizio di un torneo che però sta già dando indicazioni piuttosto precise.

In testa alla classifica troviamo due squadre: il Napoli, che da campione in carica era atteso a un campionato in vetta o comunque a una partenza lanciata, cosa che ha fatto, e la Roma che invece rappresenta una bella sorpresa, tra tanti punti di domanda Gian Piero Gasperini sta facendo benissimo con i giallorossi.

Del resto però non si può dire che siano solo queste due compagini a giocarsi lo scudetto, perché lo scenario è ancora tutto in divenire: il Milan rimane agganciato al duo al comando, la Juventus e l’Inter sono comunque in zona nonostante qualche intoppo di troppo, e attenzione anche alla crescita dell’Atalanta.

Partita dopo partita la situazione potrebbe cambiare, il nostro compito qui è parlare dei pronostici Serie A provando a individuare le sfide più interessanti del turno; nella settima giornata spicca il big match dell’Olimpico e dunque partiamo proprio da questo nello sciorinare quote e previsioni nel fine settimana.

PRONOSTICI SERIE A: ROMA INTER

Roma Inter è anche la partita degli incroci, e iniziamo da qui per i pronostici Serie A: Cristian Chivu ha giocato nei giallorossi e Gian Piero Gasperini ha (brevissimamente) allenato i nerazzurri, trovandosi in rosa anche il difensore rumeno che nel frattempo aveva cambiato maglia, vincendo già il Triplete. Una grande partita, sempre classica ma che in questo momento significa anche una lotta per il primo posto: sfida dunque affascinante tra una Roma che segna poco ma concede ancora meno e un’Inter macchina da gol ma che può lasciare qualcosa in un reparto arretrato forse non coperto nel migliore dei modi.

Come andranno le cose? Secondo la Snai il valore da 2,35 volte la giocata che è stato posto sul segno 2 fa dei nerazzurri i favoriti per la vittoria; si parla comunque di una partita in equilibrio perché il segno 1 che regola il successo dei giallorossi vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,05 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, infine con il segno X, sul quale dovrete ovviamente puntare per il pareggio, il guadagno con questo bookmaker ammonterebbe a 3,20 volte l’importo investito su questa attesissima partita dello stadio Olimpico.

PRONOSTICI SERIE A: COMO JUVENTUS

Tocca parlare anche di Como Juventus all’interno della rubrica sui pronostici Serie A, perché una vittoria dei lariani porterebbe all’aggancio in classifica: continua a fare bene il Como di Cesc Fabregas, che punta all’Europa anche se non lo dice esplicitamente e ha tutte le carte in regola per farlo, già forte con le big e ora a caccia di conferme, contro una Juventus che curiosamente ha aperto come lo scorso anno, esattamente con gli stessi punti di Thiago Motta dopo sei giornate e senza mai perdere, ma per contro vincendo davvero poco (tre partite su otto stagionali, contando anche le due di Champions League).

Va da sé allora che qui al Sinigaglia potrebbe arrivare qualche sorpresa, e infatti chi ha giocato con la Snai ha lasciato uno scenario di straordinario equilibrio: la Juventus è favorita, ma il segno 2 per la sua vittoria vale 2,40 volte la posta in palio ed è molto vicino alla quota prevista per il successo del Como, infatti il segno 1 porta in dote una vincita che corrisponde a 2,90 volte l’importo messo sul tavolo. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare una cifra che equivale a 3,25 volte quanto investito.