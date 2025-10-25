Pronostici Serie A: le quote e le previsioni sulle partite dell'ottava giornata, spicca Napoli Inter sabato 25 ottobre.

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLE PARTITE DELL’OTTAVA GIORNATA

Sicuramente i pronostici Serie A che ritroviamo venerdì 24 ottobre, quando comincia il programma dell’ottava giornata, racconteranno tante cose: partite interessanti, da analizzare con il supporto dei bookmaker e provando a ipotizzare quello che potrebbe succedere sui vari campi.

Già sabato ad esempio spicca un big match che può ridisegnare il volto della corsa scudetto: al Diego Armando Maradona arriva l’Inter, che settimana scorsa ha operato l’aggancio al Napoli e a quella Roma battuta allo stadio Olimpico, e che ora si trova a sfidare la squadra di Antonio Conte reduce dalla sconfitta contro il Torino.

Tanti altri temi poi: il ritorno di un bel derby lombardo allo Zini e una Juventus che, ospite della Lazio dell’ex Maurizio Sarri, potrebbe trovarsi alla vigilia di un altro cambiamento nella guida tecnica, senza riuscire a trovare il passo giusto e con parecchi punti di domanda in uno scenario simile a quello dell’anno scorso.

Insomma, c’è tanta carne al fuoco ma lo spazio dedicato ai pronostici Serie A per l’ottava giornata ci consente di analizzare solo alcuni dei temi del fine settimana, dunque iniziamo senza indugiare oltre il nostro viaggio all’interno di questo intrigante turno con le partite che riteniamo più interessanti.

PRONOSTICI SERIE A: NAPOLI INTER

Si diceva di Napoli Inter e inevitabilmente non possiamo che partire da qui nell’analizzare i pronostici Serie A, c’è anche l’interessante sfida da ex per Conte che va alla ricerca di certezze dopo il ko di Torino, una partita che ancora una volta sembra aver messo in mostra come le seconde linee partenopee debbano ancora salire di colpi. L’anno scorso comunque era arrivato lo scudetto, quest’anno l’Inter minaccia di essere ancora rivale serissima perché, dopo aver perso in fila contro Udinese e Juventus, i nerazzurri non hanno più sbagliato un colpo e sono cresciuti davvero parecchio.

Al punto da essere considerati favoriti dai bookmaker, anche a Napoli: l’agenzia Sisal ad esempio ci dice che la vittoria dell’Inter, regolata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,60 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno 1 che va a identificare ovviamente il successo dei padroni di casa ha un valore pari a 2,80 volte la posta in palio. Infine, ecco l’eventualità del pareggio per la quale dovrete puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker in questione vi premierebbe con una vincita equivalente a 3,00 volte l’importo della vostra giocata.

PRONOSTICI SERIE A: CREMONESE ATALANTA

Avrà anche un esito non troppo imprevedibile sulla carta, ma parliamo di Cremonese Atalanta con i pronostici Serie A perchè secondo noi potrebbe regalare sorprese, anche se la Dea dopo un inizio balbettante ha messo in fila buoni risultati può sempre andare incontro a giornate negative e intanto contro la Lazio non è stata premiata nemmeno dalla sorte, avendo dominato una partita finita senza gol. La Cremonese può pensare al colpo: la squadra di Davide Nicola arriva dal pareggio contro l’Udinese in cui ha anche rischiato di vincere, e in generale continua a fare bene.

Certo, i bookmaker non sono dalla sua parte ma come detto c’era da aspettarselo: la Sisal ha quotato a ben 5,50 volte la somma giocata il segno 1 per la vittoria della Cremonese, che pure gioca in casa, mentre il segno 2 che regola l’affermazione esterna dell’Atalanta porta in dote una vincita corrispondente a soltanto 1,62 volte l’ammontare della vostra puntata. Eccoci poi al pareggio, un’opzione che come sempre viene regolata dal segno X e che in questo caso ha un valore equivalente a 4,00 volte l’importo investito sulla partita dello Zini.