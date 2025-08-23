Pronostici Serie A: le quote e le previsioni sulle partite della prima giornata, riparte il massimo campionato di calcio.

PRONOSTICI SERIE A: ECCO LE PRIME QUOTE!

Finalmente anche i pronostici Serie A tornano di attualità, è infatti sabato 23 agosto il primo appuntamento con quote e pronostici sulle partite che ovviamente valgono per la prima giornata, riprende allora il campionato che è stato idealmente introdotto dai trentaduesimi di Coppa Italia della scorsa settimana.

Abbiamo visto qualche squadra protagonista, ma ora si rivelano tutte; per il momento, come da consuetudine, il programma riguarda tardo pomeriggio e sera e per quanto riguarda i pronostici Serie A dobbiamo tenere conto del fatto che siamo ancora in un regime di calciomercato aperto.

Non solo: è fine agosto, dunque la condizione in certi casi è ancora tutta da trovare; sarà molto interessante scoprire quello che succederà sui vari campi, noi possiamo ricordare che già oggi sono in programma quattro partite che possiamo considerare anticipi.

Si tratta dunque di iniziare il nostro viaggio attraverso i pronostici Serie A provando a ipotizzare in che modo possano finire le sfide, prenderemo in considerazione quelle che riteniamo più interessanti facendoci aiutare, come al solito, dalle quote che i bookmaker emettono aggiornandole in continuazione, a seconda delle giocate che pervengono dagli utenti.

PRONOSTICI SERIE A: MILAN CREMONESE

Si parte allora con Milan Cremonese per i pronostici Serie A: abbiamo visto i rossoneri nella vittoria di Coppa Italia contro il Bari e l’esordio in campionato per Massimiliano Allegri non è troppo più complicato, considerando che i grigiorossi sono una delle tre neopromosse e che in estate hanno cambiato allenatore, affidandosi al mago delle salvezze Davide Nicola ma intanto perdendo la prima stagionale, vale a dire un ko interno contro il Palermo maturato ai calci di rigore.

Ovviamente il Milan parte decisamente favorito, tanto che per la Snai il segno 1 per la vittoria rossonera vi farebbe guadagnare appena 1,40 volte quanto messo sul piatto contro il valore di 7,00 volte la giocata che accompagna il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo esterno della Cremonese. Abbiamo poi l’opzione del pareggio, che viene regolata dal segno X: con questo risultato il bookmaker vi premierebbe con una vincita corrispondente a 4,75 volte l’importo che avrete pensato di investire.

PRONOSTICI SERIE A: ROMA BOLOGNA

Sicuramente bisogna parlare anche di Roma Bologna all’interno dei pronostici Serie A: un big match, perché nelle ultime due stagioni la squadra felsinea ha cambiato passo e, dopo la qualificazione in Champions League, ha anche vinto la Coppa Italia confermandosi in campionato, dunque potrebbe essere un affare complesso per una Roma che inizia oggi il ciclo di Gian Piero Gasperini, nella speranza che possa essere lungo e soprattutto ricco di soddisfazioni come quello che l’allenatore ha concluso da poco con l’Atalanta.

Secondo le stime dei bookmaker, in particolare l’agenzia Snai, la Roma è favorita ma c’è equilibrio di fondo allo stadio Olimpico: abbiamo infatti il segno 1 che porta in dote un guadagno che ammonta a 2,10 volte quanto investito, il segno 2 per la vittoria del Bologna invece ha un valore che equivale a 3,55 volte la vostra giocata. Siamo vicini anche per quanto riguarda il pareggio, per il quale puntare sul segno X: in questo caso la vincita prevista dal bookmaker sarebbe corrispondente a 3,25 volte la posta in palio sulla partita.