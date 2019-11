Pronostici Serie A/ Le quote e le scommesse per gli anticipi (13^ giornata)

Dopo una sosta per le nazionali ricca di emozioni (specialmente per la nostra Italia), ecco che il primo campionato italiano torna protagonista ed è già arrivato il momento di esaminare quote e scommesse e i pronostici della Serie A della nostra redazione, fissati alla vigilia di questa intensa 13^ giornata del turno di andata. Già in questo sabato 22 novembre 2019 poi ci attendono dei match da non perdere, dove però fissare un pronostico per la Serie A netto potrebbe non essere così semplice, tenuto conto del valore dei due club in campo, come pure delle inevitabili assenze e acciacchi a cui dover porre rimedio prima di scendere in campo. Andiamo allora a esaminare match per match, i pronostici della Serie A della nostra redazione per le partire della 13^ giornata, con particolare attenzione ai tre anticipi previsti in questo sabato.

PRONOSTICO ATALANTA JUVENTUS

Per i pronostici di Serie A, tale big match con cui si apre la 13^ giornata di campionato ci appare dall’esito apertissimo. Entrambi gli allenatori hanno dalla loro personaggi di indubbio valore, ma pure assenze pesanti a cui dover porre rimedio: ci aggiungiamo però ottimi risultati rimediati in campionato, visto che la Dea è quinta forza della classifica, mentre la Vecchia Signora è capolista. Pure però in fin dei conti, nonostante il campo avversario, potrebbe essere la compagine bianconera la favorita al successo, ma occhio ai singoli episodi che potrebbero decidere il match.

PRONOSTICO MILAN NAPOLI

Benchè i rossoneri di Pioli abbiano fatto vedere segnali incoraggianti prima della sosta nel match contro la Juventus, il favore del pronostico questa sera alle ore 18,00 non può che andare alla compagine di Mister Ancelotti. Pure però non sono poche le chance di Pioli di mettere seriamente in difficoltà i campani: ricordiamo infatti bene che il clima nello spogliatoio degli azzurri come pure fuori è più che mai teso e rovente. Immaginiamo quindi senza difficoltà una partita tesa e problematica, dove servirà grande compattezza per arrivare al triplice fischio finale.

PRONOSTICO TORINO INTER

Benchè Conte registri ancora alcune assenze di peso nel suo spogliatoio nerazzurro e giocatori un poco stanchi dopo gli impegni con le proprie nazionali, è sempre l’Inter la favorita oggi per in pronostici di Serie A. Il Torino di Mazzarri certo farà di tutto per mettere in difficoltà gli avversari, specie con Belotti, tornato rinvigorito dalla prova con la maglia azzurra: pure però il pronostico non può che favorire ancora una volta i nerazzurri, che pure puntano alla vetta del campionato di Serie A.



© RIPRODUZIONE RISERVATA