Pronostici Serie A/ Previsioni e quote per le partite (36^ giornata)

PRONOSTICI SERIE A: LE NOSTRE PREVISIONI

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della trentaseiesima giornata, il turno infrasettimanale che il campionato ci propone perché sono ancora tre le giornate da disputare entro domenica 23 maggio. Dunque a partire da oggi le partite di Serie A saranno naturalmente di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire dall’unico anticipo di oggi, martedì 11 maggio 2021, in apertura della trentaseiesima giornata che vedrà poi il grosso delle sue sfide domani e infine anche un posticipo giovedì.

PRONOSTICI SERIE A: NAPOLI UDINESE

La nostra analisi dei pronostici Serie A deve logicamente cominciare da Napoli Udinese, che sarà l’anticipo del martedì sera. Gli azzurri di Gennaro Gattuso avranno logicamente i favori dei pronostici, dal momento che giocano in casa, sono in grande forma come dimostra la vittoria sul campo dello Spezia e devono ancora lottare per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, mentre l’Udinese è ormai salva dopo il pareggio contro il Bologna e giocherà con serenità al Maradona-San Paolo, ma potrebbe pagare le minori motivazioni, oltre naturalmente al tasso tecnico che è certamente superiore per il Napoli. Tutto questo considerato, non ci sorprende allora affatto considerare che l’agenzia Snai quota ampiamente favorito il Napoli per la vittoria contro l’Udinese, con il segno 1 che è valutato ad appena 1,30 volte la posta in palio che giocherà chi crede nel successo partenopeo. Fin qui naturalmente quello che ci può dire la carta, ma che cosa succederà sul campo?

