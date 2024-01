Pronostici Serie A/ Previsioni e quote per le partite della 20^ giornata, 13-14 gennaio 2024

I pronostici Serie A ci faranno compagnia naturalmente anche in occasione della ventesima giornata del campionato della Serie A 2023-2024, che in questo secondo weekend del mese di gennaio apre il girone di ritorno e quindi la seconda metà del cammino della massima serie. Naturalmente quindi adesso si pensa alle dieci partite che ci faranno compagnia da oggi pomeriggio fino all’ultimo posticipo che a questo giro sarà addirittura martedì; appuntamenti che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie A per il turno numero 20.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire naturalmente dai ben quattro anticipi di oggi, sabato 13 gennaio 2024, per poi passare alle rimanenti partite che caratterizzeranno il programma di questo nuovo turno della Serie A, quattro di domenica e appunto un posticipo lunedì e un altro martedì.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO NAPOLI SALERNITANA

Napoli Salernitana si prende la copertina dei pronostici di Serie A, per più di un motivo in questo sabato. Infatti, innanzitutto la partita è stata spostata, come era già successo l’anno scorso; il derby campano però adesso cade in un momento decisamente meno felice, soprattutto per il Napoli che ha abdicato al trono con enorme anticipo e viene dal crollo contro il Torino. I cugini della Salernitana proveranno ad approfittarne, la loro classifica resta drammatica ma la beffarda sconfitta contro la Juventus lascia almeno motivi di speranza.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Napoli Salernitana di questo pomeriggio, naturalmente presso lo stadio Diego Armando Maradona-San Paolo del capoluogo campano, ci dicono che sulla carta partono certamente favoriti i padroni di casa partenopei, quindi il segno 1 è quotato a 1,30, mentre si sale a quota 5,50 per il segno X in caso di pareggio; infine, una vittoria esterna per la Salernitana varrebbe ben 8,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.











