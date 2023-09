PRONOSTICI SERIE A/ Quote e previsioni 3^ giornata: cosa succederà a Bologna? (2-3 settembre 2023)

PRONOSTICI SERIE A: FOCUS BOLOGNA CAGLIARI

Bologna Cagliari è un’altra partita del sabato che merita di essere presentata per i pronostici Serie A verso la terza giornata. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti i padroni di casa, anche grazie al fattore campo: il segno 1 è infatti quotato a 1,70 per il successo casalingo da parte del Bologna, mentre in caso di vittoria esterna da parte del Cagliari ecco che la quotazione per il segno 2 è pari a 5,25. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello che è intermedio fra gli altri due, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,70.

Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi questo pomeriggio alle ore 18.30 nella partita Bologna Cagliari, naturalmente presso lo stadio Renato Dall’Ara del capoluogo emiliano, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 1,85, mentre in caso di Over si arriverebbe di nuovo a quota 1,85. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 1,77, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 1,95 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I PRONOSTICI 3^ GIORNATA

I pronostici Serie A tornano a farci compagnia ancora una volta, perché ci attendono le partite della terza giornata della Serie A 2023-2024, con la quale il nuovo campionato si avvicina alla prima sosta. Non a caso ci sono già stati due anticipi al venerdì (nessun posticipo invece lunedì), poi tra sabato e domenica ecco quattro partite al giorno che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie A, a partire dal tardo pomeriggio di oggi, dato che tutto si svolgerà in orari fra il tardissimo pomeriggio e la prima serata.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma nelle prossime ore, infatti oggi, sabato 2 settembre 2023, seguiremo quattro partite della terza giornata, poi come detto ce ne saranno altrettante anche domani.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO NAPOLI LAZIO

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A sarà Napoli Lazio, sicuramente il big-match del sabato per quanto riguarda la terza giornata. Il Napoli continua a volare sulla scia dello scorso scudetto, anche se le vittorie sul campo del Frosinone e poi in casa contro il Sassuolo nelle prime due giornate possono essere considerate “ordinarie”. LaLazio dovrebbe essere il primo banco di prova complicato, ma naturalmente sarà tosta soprattutto per i biancocelesti, che hanno avuto un inizio da incubo perdendo a Lecce e poi subendo una sconfitta casalinga contro il Genoa nei primi due turni.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Napoli Lazio di questa sera, naturalmente allo stadio Diego Armando Maradona-San Paolo, ci dicono che sono nettamente favoriti i padroni di casa partenopei, infatti il segno 1 per la vittoria del Napoli è quotato a 1,65, mentre poi si sale a 3,90 sul segno X naturalmente in caso di pareggio oppure fino a ben 5,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse la Lazio in questo big-match.











