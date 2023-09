PRONOSTICI SERIE A/ Quote e previsioni 7^ giornata: cosa succederà a San Siro? (30 settembre-1° ottobre 2023)

PRONOSTICI SERIE A: FOCUS MILAN LAZIO

Milan Lazio certamente è un’altra partita che merita di essere presentata per i pronostici Serie A verso la settima giornata. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti per la vittoria i padroni di casa rossoneri, in modo anche piuttosto netto: il segno 1 è infatti quotato a 1,75 per il successo casalingo da parte del Milan, mentre in caso di vittoria esterna da parte della Lazio ecco che la quotazione per il segno 2 è pari a 4,75. L’ipotesi del pareggio si colloca infine evidentemente a un livello intermedio, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a quota 3,65.

Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi oggi pomeriggio alle ore 18.00 nella partita Milan Lazio, naturalmente presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 1,80, mentre in caso di Over si arriverebbe a quota 1,92. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 1,80, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 1,90 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL PUNTO SULLE QUOTE

I pronostici Serie A tornano a farci compagnia ancora una volta, perché comincia la settima giornata della Serie A 2023-2024, che ci farà compagnia in questo weekend a cavallo dei mesi di settembre e ottobre, subito dopo il turno infrasettimanale che è terminato appena giovedì sera. Naturalmente quindi adesso si pensa alle dieci partite che ci faranno compagnia da oggi pomeriggio fino a lunedì, che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie A, a partire appunto dalle ormai tradizionali tre partite che come sempre caratterizzano il sabato di Serie A.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire dai tre anticipi di oggi, sabato 30 settembre 2023, per poi passare alle quattro partite di domani e agli addirittura tre posticipi di un ricchissimo lunedì.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO LECCE NAPOLI

Lecce Napoli si prende la copertina dei pronostici di Serie A, sia per motivi cronologici sia perché si arriva al match con i pugliesi che si meritano ancora la definizione di rivelazione del campionato, di certo non scalfita dalla sconfitta di misura sul campo della Juventus martedì sera. Il calendario però in questa fase non aiuta il Lecce, che adesso deve affrontare il Napoli campione d’Italia in carica, che mercoledì ha saputo travolgere l’Udinese nonostante l’umore non fosse dei migliori, per i precedenti risultati sul campo e per le vicende “esterne”.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Lecce Napoli di questo pomeriggio, naturalmente presso lo stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare della città pugliese, ci dicono che il rilancio dei partenopei indirizza nettamente il pronostico in favore dei campioni d’Italia in carica. Infatti, il segno 2 è quotato a 1,75, mentre poi si sale a quota 3,80 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 1 qualora oggi vincesse il Lecce.











