Pronostici Serie A/ Quote e favorite per le partite della 14^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE NOSTRE PREVISIONI

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della quattordicesima giornata, il turno infrasettimanale che cade alla metà della settimana di Natale, per chiudere un mese di dicembre molto intenso per il massimo campionato, che deve recuperare il tempo “perso” con il ritardato inizio della stagione agonistica. Dunque oggi e domani le partite di Serie A saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A a partire chiaramente dalle due sfide che saranno in programma come anticipi già nella giornata di oggi, martedì 22 dicembre 2020.

PRONOSTICI SERIE A

CROTONE PARMA

Incrocio piuttosto delicato in zona salvezza tra il Crotone ultimo in classifica, reduce dalla sconfitta contro la Sampdoria, e il Parma che ha incassato una batosta dalla Juventus, ha comunque il doppio dei punti rispetto al Crotone ma non può certo dirsi tranquilla. La posta in palio è davvero delicata tra due squadre che hanno poca confidenza con la vittoria: il Crotone potrebbe osare di più, perché nella sua situazione un pareggio serve a poco, ma questo potrebbe dare l’occasione al Parma per colpire di rimessa. Classica partita da tripla, aperta ad ogni esito, indichiamo allora il segno X semplicemente perché secondo l’agenzia Snai sarebbe il più remunerativo per gli scommettitori (3,35 volte la posta in palio).

JUVENTUS FIORENTINA

Partita questa di grande fascino e tradizione, ma il momento è ben diverso per la Juventus di Andrea Pirlo e la Fiorentina di Cesare Prandelli, che allo Stadium avrebbe bisogno di una vera e propria impresa. Gli ultimi due pareggi consecutivi hanno rianimato i viola, ma per tornare da Torino con un risultato positivo servirebbe una vera e propria impresa, mentre alla Juventus serve vincere per rimanere in scia delle milanesi, che quest’anno stanno facendo davvero sul serio. Il segno 1 è dunque la scelta più logica, anche se chiaramente non molto remunerativa: la vittoria della Juventus infatti vi ripagherebbe appena 1,32 volte la posta in palio.



