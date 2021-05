Pronostici Serie A/ Quote e previsione per le partite della 37^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE NOSTRE PREVISIONI PER LE PARTITE DI OGGI!

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della trentasettesima giornata, il penultimo turno che il campionato ci propone con ancora tanti verdetti da stabilire e alcune super sfide che certamente attireranno la nostra attenzione. Dunque a partire da oggi le partite di Serie A saranno naturalmente di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma a partire dai ben quattro anticipi di oggi, sabato 15 maggio 2021, in apertura della trentasettesima giornata che vedrà poi anche cinque sfide domani e infine anche un posticipo lunedì.

PRONOSTICI SERIE A/ Quote 36^ giornata: bella serata a San Siro!

PRONOSTICI SERIE A

GENOA ATALANTA

Il Genoa che si è salvato con la vittoria a Bologna di mercoledì sera ospita l’Atalanta che cerca la vittoria per blindare matematicamente la terza qualificazione in Champions League. Le motivazioni dunque, oltre naturalmente a 36 punti di differenza in classifica, fanno pendere la bilancia in modo netto dalla parte della Dea di Gian Piero Gasperini. L’agenzia Snai quota il segno 2 a 1,20 volte la posta in palio in caso di vittoria dell’Atalanta a Marassi.

PRONOSTICI SERIE A/ Le quote: Fonseca favorito contro il Crotone (35^ giornata)

SPEZIA TORINO

Questa è una delicatissima sfida salvezza, aperta naturalmente ad ogni esito. Dal punto di vista psicologico ci arriva meglio lo Spezia, reduce da un buon pareggio sul campo della Sampdoria, mentre il Torino ha subito una clamorosa batosta contro il Milan che potrebbe pesare anche dal punto di vista psicologico. Adesso però bisogna subito voltare pagina per vivere una partita di fondamentale importanza: vi indichiamo l’opzione che secondo l’agenzia Snai è la più remunerativa, cioè il segno 1 che è quotato a 3,20 volte la posta in palio.

JUVENTUS INTER

Derby d’Italia importante soprattutto per la Juventus, che deve vincere per rimanere in corsa per la Champions League ed evitare l’ultima beffa, cioè essere di fatto eliminata proprio dalla grande rivale che le ha già scucito lo scudetto dal petto. Per l’Inter invece proprio questo può essere l’obiettivo per dare una nuova gioia ai propri tifosi in questa stagione memorabile. In base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai, vi indichiamo il segno X che è quotato a 3,65 volte la posta in palio ed è l’ipotesi più remunerativa.

PRONOSTICI SERIE A/ Quote e previsioni 34^ giornata: Pirlo si rilancia a Udine?

ROMA LAZIO

Roma che deve difendere almeno il settimo posto che vale la Conference League, Lazio che proverà a tenere vive almeno le ultime speranze di qualificazione in Champions League, ma a prescindere dalla classifica il derby ha sempre un valore enorme a Roma e potrà dare un ottimo sapore al finale di campionato di chi lo vincerà – soprattutto per i giallorossi, sarebbe una bellissima chiusura a un anno a dir poco difficile. Basandoci sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai, vi indichiamo il segno X che è quotato a 3,30 volte la posta in palio ed è l’ipotesi più remunerativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA