Pronostici Serie A/ Quote e previsione per le sfide della 27^ giornata

Siamo nel vivo delle sfide per la 27^ giornata del primo campionato, la prima che viene disputa a ranghi interi dalla ripartenza della stagione calcistica e siamo certo molto impazienti ora di conoscere quali saranno i pronostici di Serie A per le ultime sfide del turno. In questo martedì 23 giugno poi gli appuntamenti saranno ben 4 e tutti speciali, in quanto mettono in palio punti decisivi, sia per la conquista di un pass per le coppe UEFA che per la salvezza e non solo. Dunque non ci resta altro che andare ad analizzare match per match che cosa ci possono dire i pronostici di Serie A per le sfide che ci attendono in questo martedì sera, valide per la 27^ giornata.

PRONOSTICO SPAL CAGLIARI

Pronostico per la Serie A davvero difficile per la sfida al Paolo Mazza. Se gli spallini, classifica alla mano, non paiono i favoriti d’obbligo, pure va detto che i sardi di Zenga arrivano in campo a ranghi ristretti e con un’infermeria fin troppo piena. Elementi che dunque potrebbero pesare non poco nei 90 minuti di gioco.

PRONOSTICO VERONA NAPOLI

Benché l’Hellas di Juric abbia fatto vedere splendide cose prima dello stop al campionato per la pandemia, pure va detto che il Napoli di Gattuso torna oggi in campo avendo ancora da smaltire l’entusiasmo suscitato dalla vincita della Coppa Italia contro la Juventus. Gli azzurri potrebbero dunque facilmente prendere il sopravvento anche lontano da mura amiche.

PRONOSTICO GENOA PARMA

Per i pronostici di Serie A è certo complicato dare un verdetto netto per la sfida al Marassi, considerato che poi non si torna in campo da ben tre mesi. Al momento i ducali di D’Aversa sono favoriti dalla classifica, ma i liguri intenzionati a mettere in cassaforte la salvezza potrebbero sorprenderci.

PRONOSTICO TORINO UDINESE

Sfida certo complicata quella che si accenderà all’Olimpico tra due formazioni intenzionate a sfruttare il finale di stagione per riscattarsi: e dunque pronte oggi a partire col piede giusto. Difficile assegnare il favore netto del pronostico, anche se va detto che friulani hanno già mostrato un ottimo stato di forma, superando in scioltezza solo pochi giorni fa il Brescia in amichevole.



