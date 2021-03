Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per gli anticipi (26^ giornata)

PRONOSTICI SERIE A: I PRIMI MATCH DEL 26^ TURNO

Il primo campionato nazionale torna protagonista in questo fine settimana per le sfide della 26^ giornata e dunque siamo davvero impazienti di scoprire che ci riservano i pronostici di Serie A che la nostra redazione ha già fissato. Siamo infatti ben impazienti di analizzare quote e previsioni per le partite che ci faranno compagnia il 6 e 7 marzo, ma pure serve fare ora una doverosa precisazione. Considerato che siamo di ritorno da un duro turno infrasettimanale e che purtroppo infortuni e assenze per covid sono ancora cosa quotidiana, va detto che non sempre sarà possibile fissare un pronostico netto per le sfide in programma nella 26^ giornata. Pure vogliamo provarci: andiamo allora a controllare da vicino i pronostici della Serie A fissati dalla nostra redazione per gli incontri della 26^ giornata, a partire dalle prime sfide di oggi, sabato 6 marzo 2021.

PRONOSTICO SPEZIA BENEVENTO

Per il primo match del 26^ turno di Serie A, ecco che siamo già in gran difficoltà a fissare un pronostico netto, alla vigilia del fischio d’inizio. Al Picco infatti ci attendono due squadre a caccia di riscatto dopo parecchi risultati negativi, e che pure si trovano in scontro diretto per la salvezza: sia per i liguri che per gli stregoni oggi sarà necessario solo vincere. Pure alla vigilia potremmo far pesare la bilancia di poco in favore dei bianconeri: se non altro sono gli stessi che solo poche settimane fa hanno condannato l’ex capolista Milan con un netto 2-0.

PRONOTICO UDINESE SASSUOLO

Incontro di difficile lettura per i pronostici della Serie A, quella ci attenderà alla Dacia Arena tra Udinese e Sassuolo. Alla vigilia della 26^ giornata entrambi i club registrano un piazzamento tranquillo a metà classifica e poche ambizioni, ma anche un trend alle proprio spalle positivo ma non eccezionale. Va poi aggiunto che sia i friulani che gli emiliani tornano in campo stanchi, dopo un duro turno infrasettimanale che li ha visti pareggiare con delle big (Milan e Napoli): parrebbero essere gli episodi a decidere il verdetto.

PRONOSTICO JUVENTUS LAZIO

Benché il match Juventus Lazio è scontro di gran prestigio e dall’esito affatto scontato, pure alla vigilia della 26^ giornata non facciamo fatica a consegnare ai bianconeri il favore del pronostico. La squadra di Pirlo, pur non al completo è al terzo risultato utile di fila e dopo aver superato anche lo Spezia, è pronta a lanciare l’attacco alla vetta della classifica. Non così i biancocelesti, che in settimana le hanno prese dal Bologna due settimane fa: Inzaghi e i suoi però si batteranno con valore a Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA