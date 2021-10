Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per gli anticipi della 11^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: SU CHI SCOMMETTERE?

Spazio a una nuova giornata per il primo campionato nazionale e dunque anche ai pronostici della Serie A che la nostra redazione ha fissato per le prime sfide della 11^ giornata del turno di andata. Dopo quanto occorso solo in settimana per il secondo turno infrasettimanale previsto per questa stagione 2021-22, siamo dunque impazienti di scoprire quote e previsioni per gli incontri che ci faranno compagnia in questo fine settimana: pure va subito detto che questa volta non sarà sempre semplice fissare un pronostico netto.

In un momento concitato del calendario del campionato come è questo e con tanti allenatori alle prese con infortuni, quarantene e turnover, ecco che davvero il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo: non scordiamo poi che il calendario ci propone alcuni scontri diretti (come Atalanta-Lazio e Roma-Milan) il cui risultato rimane apertissimo. Pure con un certo grado di incertezza da tenere presente, pure proviamo ora a fissare dei pronostici della Serie A, almeno per le prime sfide previste oggi, sabato 30 ottobre. Quali saranno quote e previsioni della 11^ giornata?

PRONOSTICO ATALANTA LAZIO

Proprio la sfida al Gewiss Stadium è di quelle tra le più difficili da leggere per i pronostici della Serie A. I risultati recenti dei due club come pure i rispettivi trend in casa e in trasferta confondo non poco le idee: pure sia a Gasperini che a Sarri non mancano motivazione e ambizione per fare loro i tre punti oggi. L’esito dunque rimane ben aperto, ma attenzione alla Dea, che se non altro ha favore lo storico recente del match.

PRONOSTICO VERONA JUVENTUS

Sulla carta è alla Vecchia Signora che va il favore del pronostico oggi, ma è ben evidente che in casa di Allegri la situazione non sia delle migliori, specie dopo anche il KO subito contro il Sassuolo solo in settimana. L’Hellas di Tudor è poi comunque squadre in buone condizioni, come abbiamo visto sia contro la Lazio che contro l’Udinese negli ultimi giorni: non sarà un match facile per la Juventus.

PRONOSTICO TORINO SAMPDORIA

Per i pronostici di Serie A pure ci par complicato fissare con chiarezza il verdetto del match all’Olimpico: entrambe le squadre hanno parecchio da dimostrare e parecchio da perdere e pure non vantano risultati poi troppo eccezionali in questo avvio di stagione. Pure complice anche rispettivi piazzamenti in classifica, il Toro di Juric potrebbe avere oggi una chance in più: staremo a vedere.



