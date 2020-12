Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per gli anticipi della 13^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE NOSTRE PREVISIONI SUI RISULTATI!

Dopo un intenso turno infrasettimanale, ecco che il primo campionato nazionale torna sotto ai riflettori ed è dunque arrivato il momento di considerare anche i pronostici della Serie A, fissati per le sfide della 13^ giornata. Siamo dunque impazienti di scoprire nel dettaglio quote e previsioni e mettiamo sicuramente in conto anche alcuni colpi di scena: il turno infrasettimanale con i suoi bagagli di squalificati, acciaccati e infortunati, avrà infatti diretta influenza sugli esito delle sfide di questo fine settimana. Non perdiamo altro tempo allora e sfruttando ancora una volta le quotazioni del portale Snai, andiamo a controllare partita per partita, e a cominciare dagli anticipi previsti oggi 19 dicembre, che cosa ci dicono i pronostici di Serie A, per la 13^ giornata di campionato.

PRONOSTICO FIORENTINA VERONA

Sfida di difficile lettura quella che si accenderà al Franchi solo oggi pomeriggio alle ore 15.00. Le prime quotazioni infatti vedono avanti la Viola, che pure oggi tornerà sul campo di casa dopo aver rimediato un pareggio con il Sassuolo. Pure è lecito chiedersi se tal risultato sia sufficiente per considerare chiusa la “crisi” di risultati che la squadra di Prandelli ha vissuto nelle ultime settimane. E non scordiamo che l’Hellas, pur finita KO contro la Sampdoria in settimana, rimane sempre squadra ostica, particolarmente ferale lontana da casa.

PRONOSTICO SAMPDORIA CROTONE

Benchè la formazione degli squali abbia fatto netti miglioramenti negli ultimi turni di campionato (un successo e un pari negli ultimi due impegni), per i pronostici di Serie A non facciamo fatica a consegnare ai liguri il favore alla vigilia. Pure la squadra ligure è rosa in buone condizioni, pronta a tornare in campo dopo anche il successo rimediato controlli Verona, solo pochi giorni fa.

PRONOSTICO PARMA JUVENTUS

Sappiamo bene che la squadra di Liverani è club ostico, capace di mettere in scacco anche le big (ha trovato pareggi con Milan e Inter in stagione), ma per i pronostici di Serie A è alla Vecchia Signora che va il favore al successo. La squadra di Pirlo pure torna oggi in campo vantando un ottimo stato di forma e nutrendo grandi ambizioni di vetta nella classifica di Serie A: sarà difficile fermare Cristiano Ronaldo e compagni.



